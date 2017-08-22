Кадры Сумщины: «головы что-то не поделили»

Работу главы Лебединской райгосадминистрации Виктора Химича признали неудовлетворительной.

В докладе он заявил, что район выполнил 20 из 39 пунктов распоряжения главы Сумской ОГА, предоставленное больше месяца назад.

«Председатель райгосадминистрации должен заниматься реальными делами, а не самопиаром. Также у глав райгосадминистраций должно быть взаимодействие

«Административная, медицинская, образовательная реформы в районе не реализуются. К тому же, пока прокуратура проводит следственные действия относительно превышения полномочий председателя райгосадминистрации», — сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Николай Подопригора и на конкретных примерах доказал, что «исполнение» поручений есть только на бумаге.

Представитель общественности Лебединщини отметила, что Виктор Химич не имеет достаточного опыта работы, чтобы эффективно руководить районом, а его первый заместитель купила диплом высшего учебного заведения и только в этом году собирается поступать на первый курс Сумского национального аграрного университета — это подтвердила прокуратура.

Председатель облгосадминистрации Николай Клочко назвал работу главы Лебединской райгосадминистрации Виктора ХИМИЧА неудовлетворительной и предложил внести в протокол заседания коллегии облгосадминистрации о его привлечении к дисциплинарной ответственности. За такое решение на заседании 30 августа проголосовали 11 членов коллегии из 13 присутствующих, двое воздержались.

«Председатель райгосадминистрации должен заниматься реальными делами, а не самопиаром. Также у глав райгосадминистраций должно быть взаимодействие с городскими руководителями. Люди и район не должны страдать от того, что головы что-то не поделили», — отметил председатель облгосадминистрации Николай Клочко, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.