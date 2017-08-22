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Кадры Сумщины: «головы что-то не поделили»

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Работу главы Лебединской райгосадминистрации Виктора Химича признали неудовлетворительной.
В докладе он заявил, что район выполнил 20 из 39 пунктов распоряжения главы Сумской ОГА, предоставленное больше месяца назад.
«Председатель райгосадминистрации должен заниматься реальными делами, а не самопиаром. Также у глав райгосадминистраций должно быть взаимодействие
«Административная, медицинская, образовательная реформы в районе не реализуются. К тому же, пока прокуратура проводит следственные действия относительно превышения полномочий председателя райгосадминистрации», — сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Николай Подопригора и на конкретных примерах доказал, что «исполнение» поручений есть только на бумаге.
Представитель общественности Лебединщини отметила, что Виктор Химич не имеет достаточного опыта работы, чтобы эффективно руководить районом, а его первый заместитель купила диплом высшего учебного заведения и только в этом году собирается поступать на первый курс Сумского национального аграрного университета — это подтвердила прокуратура.
Председатель облгосадминистрации Николай Клочко назвал работу главы Лебединской райгосадминистрации Виктора ХИМИЧА неудовлетворительной и предложил внести в протокол заседания коллегии облгосадминистрации о его привлечении к дисциплинарной ответственности. За такое решение на заседании 30 августа проголосовали 11 членов коллегии из 13 присутствующих, двое воздержались.
«Председатель райгосадминистрации должен заниматься реальными делами, а не самопиаром. Также у глав райгосадминистраций должно быть взаимодействие с городскими руководителями. Люди и район не должны страдать от того, что головы что-то не поделили», — отметил председатель облгосадминистрации Николай Клочко, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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