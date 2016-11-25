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19.01 Четверг

Хор «Мрія» вдруге підкорив Львів (відео)

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама

Щедрівники, учні, випускники та викладачі Охтирської музичної школи ім. П.Білинника цього разу не лише взяли участь у вісімнадцятому міжнародному фестивалі «Велика Коляда», а й защедрували на ІІ Всеукраїнському «Різдвяному фестивалі» на площі біля головної ялинки Львова.
У творчому відрядженні охтирчани представили свою оригінальну програму, відвідали спектаклі в Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької, прогулялися колоритними вуличками старого міста, каталися на катку, спілкувалися з колядниками інших міст, обмінювалися репертуаром.

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