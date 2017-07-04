Все познается в сравнении: рекорд Украины (инфографика)

Тарифы на свет в Украине — самые высокие в Европе, заявили в Нацкомиссии по энергетике. Если сравнить, то получается, что в Украине 1 кВ/ч стоит 90 копеек, а в Дании — 8,80 грн, в России — 1,13 грн, а в соседней Латвии — 4,78 грн., — сообщает РИА Новости Украина.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отметил, что принятый Верховной Радой закон «О рынке электрической энергии» позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги. «Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на качественные стабильные услуги», — отметил Вовк.