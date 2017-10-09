Экспериментальный объект. На Сумщине отремонтировали дорогу (фото)

На Сумщине завершен текущий средний ремонт участка автодороги местного значения C 190605 Угроеды- Турья- Марьино в Краснопольском районе. На 6 км дороги положили выравнивающий слой основания из песчано-щебеночной смеси и асфальтобетонной смеси типа Б, после чего устроен верхний слой покрытия толщиной 5 см с горячей асфальтобетонной смеси. Приняты меры по организации безопасности дорожного движения. Нанесена дорожная разметка, установлены необходимые дорожные знаки и направляющие железобетонные столбики. Работы начались в сентябре, а их стоимость составила 20,7 млн грн.

Это первый из запланированных в рамках эксперимента объект.

Напомним, на Сумщине 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных поступлений таможенных платежей при таможенном оформлении товаров направляютс в специальный фонд областного бюджета. Средства откуда направляются на реконструкцию и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования.