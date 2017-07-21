Среда. 26 июля. Сумы. На Троицкой у городского роддома и женской консультации с самого утра ревизия — стая бродячих собак решила взять под контроль ситуацию в этом учреждении. Они резво отгавкиваются от прохожих и лишний раз не подпускают к зданию роддома. Традиционно враждебно настроены к проезжающим мимо велосипедистам. Но не попали к ним в фавориты и «кортежи» для новорожденных. От машин в ленточках и цветочках отгавкиваются профессионально. А еще в Сумах ставят рекорды по рождаемости. За прошлую неделю в областном центре на свет появился 51 новый гражданин Украины. И традиционно мальчиков больше чем девочек: 29 к 22.
Дневник обывателя: собаки в Сумах контролируют рождаемость
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