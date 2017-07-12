Что на самом деле происходит в Мьянме с народностью рохинджа

Трижды никому ненужные. Начало сентября ознаменовалось громким международным скандалом вокруг геноцида народности рохинджа, который якобы ведут власти Мьянмы. Однако на самом деле все не так однозначно и просто.

Мьянма (бывшая Бирма) – бывшая британская колония и одновременно одна из беднейших стран мира с очень сложной послевоенной историей, событий которой хватит не на одну энциклопедию. Почти 60 лет (до 2012 г.) в стране шла непрекращающаяся гражданская война между военной хунтой и различными этническими и политическими повстанческими группировками, которые, в свою очередь, часто воевали и между собой. Также на территории Мьянмы расположена часть так называемого «золотого треугольника» — территории, на которой в свое время производилось до половины героина всей планеты. И если другие страны «треугольника» по состоянию на 2016 г. свели производство наркотиков к минимуму, то в Мьянме практически ничего не изменилось. А там, где причудливо переплетаются повсеместная бедность, наркотики, огромные нелегальные потоки средств, масса нелегального оружия, война и джунгли, цивилизованных отношений ожидать трудно. Несмотря на это, с 2012 г. гражданская война в результате общенационального диалога все же завершилась. Военная хунта тоже ушла в прошлое, однако роль военных в управлении государством остается все же большой. Но хрупкий мир в стране в том же году нарушил конфликт между мьянманцами и народностью рохинджа, который произошел в г. Мейтхила и его окрестностях. Большинство наблюдателей считают его межрелигиозным, поскольку рохинджа исповедуют ислам, а 90% жителей Бирмы — буддизм. Однако ближе к истине утверждение, что в основе конфликта все же лежали экономические причины — по мнению многих мьянманцев, в стране и так мало ресурсов, которые не должны доставаться не гражданам. Косвенным подтверждением этого тезиса является факт многолетнего мирного сосуществования мусульманской и буддийской общин страны как в столице страны, так и в ее южной части.

В результате конфликта 2012 г. значительная часть (точное количество неизвестно) была вынуждена рассеяться по Бангладеш, Таиланду и Индонезии. Рохинджа считают себя коренным населением территории мьянманского штата Ракхайн, однако мьянманские власти своими гражданами их не считают и, соответственно, относятся как к воинственным нелегальным мигрантам из Бангладеш. Парадокс в том, что власти Бангладеш, в свою очередь, также не признают рохинджа гражданами страны, считая их мигрантами из Мьянмы. Власти Таиланда и Индонезии тем более никогда не признают их своими. Власти Индонезии вообще отказались принимать беженцев-рохинджа. В итоге значительное число беженцев этой народности располагается в лагерях в ужасных условиях. Не удивительно, что в таких условиях молодежи этой народности пришла к мысли о вооруженной борьбе.

А «помочь братьям-мусульманам» в нынешнем мире есть кому — по разным данным, обучением и вооружением боевиков-рохинджа стали заниматься «Исламское государство» и спецслужбы Пакистана. В октябре 2016 г. начались первые нападения боевиков-рохинджа на пограничные посты и базы мьянманской полиции и армии. Бирманские силовики ответили рядом военных операций, от которых страдало в том числе и мирное население. После этого ситуация с беженцами-рохинджа еще более ухудшилась. В конце августа 2017 г. столкновения возобновились, что и привело к появлению массовых сообщений о геноциде рохинджа. Очевидно, что ситуация с этой народностью требует решения как международного сообщества, так и всех заинтересованных стран.

Подпись под фото

Геноцид не геноцид. Жесткие действия мьянманских силовиков относительно рохинджа многие считают неадекватными, но давлением на Мьянму проблем этой народности не решить

Карта Мьянмы



Сергей Бондаренко, «Панорама» №39