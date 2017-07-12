Что на самом деле происходит в Мьянме с народностью рохинджа

Трижды никому ненужные. Начало сентября ознаменовалось громким международным скандалом вокруг геноцида народности рохинджа, который якобы ведут власти Мьянмы. Однако на самом деле все не так однозначно и просто.
Мьянма (бывшая Бирма) – бывшая британская колония и одновременно одна из беднейших стран мира с очень сложной послевоенной историей, событий которой хватит не на одну энциклопедию. Почти 60 лет (до 2012 г.) в стране шла непрекращающаяся гражданская война между военной хунтой и различными этническими и политическими повстанческими группировками, которые, в свою очередь, часто воевали и между собой. Также на территории Мьянмы расположена часть так называемого «золотого треугольника» — территории, на которой в свое время производилось до половины героина всей планеты. И если другие страны «треугольника» по состоянию на 2016 г. свели производство наркотиков к минимуму, то в Мьянме практически ничего не изменилось. А там, где причудливо переплетаются повсеместная бедность, наркотики, огромные нелегальные потоки средств, масса нелегального оружия, война и джунгли, цивилизованных отношений ожидать трудно. Несмотря на это, с 2012 г. гражданская война в результате общенационального диалога все же завершилась. Военная хунта тоже ушла в прошлое, однако роль военных в управлении государством остается все же большой. Но хрупкий мир в стране в том же году нарушил конфликт между мьянманцами и народностью рохинджа, который произошел в г. Мейтхила и его окрестностях. Большинство наблюдателей считают его межрелигиозным, поскольку рохинджа исповедуют ислам, а 90% жителей Бирмы — буддизм. Однако ближе к истине утверждение, что в основе конфликта все же лежали экономические причины — по мнению многих мьянманцев, в стране и так мало ресурсов, которые не должны доставаться не гражданам. Косвенным подтверждением этого тезиса является факт многолетнего мирного сосуществования мусульманской и буддийской общин страны как в столице страны, так и в ее южной части.
В результате конфликта 2012 г. значительная часть (точное количество неизвестно) была вынуждена рассеяться по Бангладеш, Таиланду и Индонезии. Рохинджа считают себя коренным населением территории мьянманского штата Ракхайн, однако мьянманские власти своими гражданами их не считают и, соответственно, относятся как к воинственным нелегальным мигрантам из Бангладеш. Парадокс в том, что власти Бангладеш, в свою очередь, также не признают рохинджа гражданами страны, считая их мигрантами из Мьянмы. Власти Таиланда и Индонезии тем более никогда не признают их своими. Власти Индонезии вообще отказались принимать беженцев-рохинджа. В итоге значительное число беженцев этой народности располагается в лагерях в ужасных условиях. Не удивительно, что в таких условиях молодежи этой народности пришла к мысли о вооруженной борьбе.
А «помочь братьям-мусульманам» в нынешнем мире есть кому — по разным данным, обучением и вооружением боевиков-рохинджа стали заниматься «Исламское государство» и спецслужбы Пакистана. В октябре 2016 г. начались первые нападения боевиков-рохинджа на пограничные посты и базы мьянманской полиции и армии. Бирманские силовики ответили рядом военных операций, от которых страдало в том числе и мирное население. После этого ситуация с беженцами-рохинджа еще более ухудшилась. В конце августа 2017 г. столкновения возобновились, что и привело к появлению массовых сообщений о геноциде рохинджа. Очевидно, что ситуация с этой народностью требует решения как международного сообщества, так и всех заинтересованных стран.
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Геноцид не геноцид. Жесткие действия мьянманских силовиков относительно рохинджа многие считают неадекватными, но давлением на Мьянму проблем этой народности не решить