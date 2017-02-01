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Что кредиторы требуют от Украины (инфографика)

Сегодня, 16:24 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Что кредиторы требуют от Украины (инфографика)

На днях Международный валютный фонд опубликовал текст меморандума о сотрудничестве с Украиной, соблюдение рекомендаций которого должно гарантировать дальнейшее кредитование нашей страны западными партнерами. «Слово и Дело» изучило текст документа и выделило главные рекомендации Фонда по реформам, которые должна провести украинская власть.
В частности, в мае текущего года МВФ ожидает от Украины расширения полномочий НАБУ и Нацбанка, создания антикоррупционного суда и Службы финансовых расследований. Также до конца весны должно быть принято решение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.
В июне этого года в финансовой сфере МВФ ожидает от Киева продажи на международных платформах проблемных активов Фонда гарантирования вкладов физлиц на 10 млрд грн, погашение кредитов ПриватБанка, выпуска гособлигаций на пополнение ФГВФЛ и докапитализации банков на сумму 98 млрд грн, а в социальной – сокращения количества бюджетников (на 4% в 2017 году и на 10% – до конца 2019-го) и создания Министерством финансов единой базы получателей соцпомощи.

Еще одним важным пунктом рекомендаций МВФ является принятие уже в этом месяце пенсионной реформы, которая все-таки будет предусматривать постепенное повышение пенсионного возраста. Крайний срок окончательного запуска реформы определен на 1 января 2018 года.
Для решения остальных чувствительных для рядовых украинцев вопросов Фонд дает властям Украины время до конца текущего года. В частности, меморандум с МВФ требует от Киева до августа 2017 года разобраться с субсидиями, а именно: усовершенствовать адресность их начисления, скорректировать социальные нормы, внедрить отдельные тарифы на доставку газа и отопления, монетизировать субсидии и сократить расходы на них. Что касается социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальных зарплаты и пенсии), то украинскому правительству в Фонде рекомендуют не повышать их до конца этого года.
Напомним, в середине марта министр финансов Александр Данилюк пообещал, что проект пенсионной реформы будет представлен парламенту уже в апреле.

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