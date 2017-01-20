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26.04 Среда

Зри в корень! Гороскоп на 26 апреля

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Зри в корень! Гороскоп на 26 апреля

Стоит внимательно всматриваться вглубь привычных вещей, так как в них раскроются доселе неизвестные качества. Сегодня будут регулярно возникать странные и необъяснимые ситуации, каждая из которых станет поводом как для беспокойств, так и для откровенных восторгов.
Овен:
Овнам следует проявить повышенную осторожность при работе с электроприборами. Вам не грозит неожиданное возгоранье, однако много проблем может возникнуть по вашей личной вине (прежде, чем использовать технику, ознакомьтесь с инструкцией).
Телец:
Тельцы потратят этот день на абсолютно непродуктивное и малоинтересное общение. Когда кончатся темы для обсуждения в кругу ваших близких друзей, диалог перекинется на ряд скучнейших бытовых вопросов.
Близнецы:
Близнецам следует воздержаться от вызывающего поведения во время контактов с незнакомцами. Высок риск, что один из этих людей неверно истолкует ваши слова, после чего вспыхнет конфликт и дело дойдёт до рукоприкладства.
Рак:
Ракам сегодня придётся искать баланс между тягой к креативу и необходимостью строго соблюдать традиции. В итоге вы так и не сможете примерить свой новый экстравагантный наряд, чтобы в нём отправиться на обязательное семейное мероприятие.
Лев:
Львы сегодня смогут обрести финансовую поддержку со стороны близкого родственника. Однако это событие не доставит вам позитив, ведь вместе с недостающей денежной суммой вы получите обязанность всегда и везде восхвалять своего благодетеля.
Дева:
Девы в этот день с гипертрофированной ответственностью подойдут к решению семейных проблем. Вам удастся устранить не только текущие домашние разногласия, но и конфликт, возникший несколько десятилетий назад между дальними родственниками.
Весы:
Весам сегодня можно расслабиться, помечтать, заняться собой или поисками нового гардероба. В момент, когда в вашей жизни царит мир и покой, остаётся только одно — в полной мере наслаждаться происходящим.
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут восхищены своей физической формой. Отличное самочувствие и позитивный эмоциональный настрой позволят вам провести этот день за активными видами отдыха.
Стрелец:
Жизнь Стрельцов в этот день будет богата на различного рода события. Вам доведётся испытать и радость, и волнение, и лёгкий стресс. Источником перечисленных эмоций для вас станет тёплая встреча с приятелем, которого вы долгое время не видели.
Козерог:
Козерогам сегодня суждено пережить ряд неординарных событий в процессе интернет-переписки. Не исключено, что общение с очень интересным для вас человеком, начатое в одной из социальных сетей, незаметно для вас перерастёт в слишком интимное русло.
Водолей:
Водолеям сегодня предстоит оказать психологическую помощь кому-то из близких. Чтобы вывести из затяжной депрессии своего лучшего друга, вы будете вынуждены применить необычный приём — «внедрить» в приятеля изрядное количество алкоголя.
Гороскоп на 26 апреля Рыбы:
Рыбы проведут этот день в гармонии с собой и с окружающей действительностью. Вашему философскому настроению не смогут помешать ни конфликты с кем-то из родных, ни мелкие словесные стычки с соседями.

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