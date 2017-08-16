Панорама / сумы / новости / события / комментарии
28.09 Четверг

Жити на Сумщині: конфлікт в кабінеті

Сегодня, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Жити на Сумщині: конфлікт в кабінеті

У січні 2017 року пенсіонер звернувся за соціальною допомогою, але й досі її не отримав. Замість виплати — клопіт та конфлікт із посадовницею
До редакції нашої газети звернувся сумчанин Василь МАНЬКО. Він обурений, що з січня поточного року у Департаменті соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації не може отримати соціальну допомогу. Василь Федорович вже 15-ий рік знаходиться на заслуженому відпочинку. Проживає разом із дружиною Валентиною Павлівною. Їх сімейний бюджет складається лише з пенсійних виплат, які ледве-ледве покривають комунальні послуги, а ще й треба купляти кожного місяця життєво необхідні ліки. Словом, ситуація знайома кожному українському пенсіонерові, коли кожне платіжне повідомлення — нервовий стрес, паніка й валідол.
Як зауважує Василь Федорович, тяганина триває з 23 січня. Його обурює порядок надання допомоги та й сам її розмір — 623 грн 50 коп.
- Цих мізерних коштів не вистачить ні на ліки, ні на комуналку,- пояснює сумчанин, — за умови надання субсидії, минулої зими наша сім’я доплачувала по 600-900 гривень за опалення. Розраховував хоч на якусь допомогу та підтримку, але 24 серпня прийшов лист з відмовою.
Наступного дня розмова між заступницею директора департаменту-начальником управління соцгарантій, пільг та компенсацій Людмилою Мусіякою та пенсіонером-заявником закінчилася гучним конфліктом, свідками якого стали працівники та відвідувачі закладу.
Ми звернулися за коментарем до однієї зі сторін конфлікту — Людмили Мусіяки. За її інформацією, дійсно у січні надійшла заява від пенсіонера Василя Манька про надання допомоги на компенсацію коштів за комунальні послуги.
- З того часу пенсіонерові надавалися неодноразові пояснення у письмовій та усній формі про порядок надання грошової допомоги, на яку він розраховує, — пояснює Людмила Петрівна, — але Василь Федорович ігнорує наші аргументи. Виділити кошти в обхід установленому порядку, затвердженому чинним законодавством, наша установа не має права. Наразі у нього є можливість до кінця поточного року донести довідку з медичного закладу про захворювання, які потребують довготривалого лікування, а далі заяву розглядатиме відомча комісія. Найчастіше подібні довідки надають дільничні терапевти.
Також чиновниця додала, що у Василя Федоровича та його дружини Валентини Павлівни є можливість звернутися за матеріальною допомогою до Сумського департаменту соціального захисту, депутатів міського та обласного рівнів. Звичайно, кожен випадок звернення потребує відповідного пакету документів.
Користуючись нагодою, Людмила Мусіяка повідомила, що у поточному році з 17-ти поданих заяв відомча комісія дала зелене світло на отримання грошової допомоги 14-ом. Трьом заявникам відмовлено з поважних причин, двоє з них — це подружжя Манько.
врез 1
На поточний рік на Сумську область з державного бюджету затверджена сума — 308 тисяч 498 гривень. Цільове призначення коштів — виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та матеріальної допомоги малозабезпеченим особам. Така сума, м’яко кажучи, недостатня щоб підтримати тих, хто опинився на межі виживання
Підпис під фото
Аргументи чиновниці. Людмила МУСІЯКА стверджує, що сім’я пенсіонерів має можливість у цьому році отримати матеріальну допомогу, якщо надасть довідку з медзакладу
Олена Шевченко, «Панорама» №39

Напечатать Письмо автору Просмотров 409 Комментариев 0

читайте также
Рекордсмены сумского образования
Рекордсмены сумского образования
16.08.2017, 15:44 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 15:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 328 Комментариев 0
Олег Кривцов: «Сегодня Сумы застраиваются в обход ДБН»
Олег Кривцов: «Сегодня Сумы застраиваются в обход ДБН»
16.08.2017, 11:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 257 Комментариев 0
Затерянный мир на Сумщине (фото) 14 фото
Затерянный мир на Сумщине (фото)
11.08.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 11.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 654 Комментариев 0
В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов
В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов
10.08.2017, 11:21 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 11:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 149 Комментариев 0
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины 3 фото
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины
09.08.2017, 13:21 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 13:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 258 Комментариев 0
Буря в стакане 2 фото
Буря в стакане
08.08.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 08.08.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 357 Комментариев 3
Кадры Сумщины: добрый папа Юрий Чмырь
Кадры Сумщины: добрый папа Юрий Чмырь
04.08.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 072 Комментариев 0
Сумской губернатор — лидер середняков
Сумской губернатор — лидер середняков
03.08.2017, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 278 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
25.09.2017, 09:41
admin adminych admin adminych 25.09.2017, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 175 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
24.09.2017, 16:27
admin adminych admin adminych 24.09.2017, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 158 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 415 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, взрывы на складе боеприпасов под Винницей - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обзор смартфона IPhone X
26.09.2017, 14:10
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
26.09.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
Алина Калугина к материалу
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...
Вчера, 00:04
Алина Калугина к материалу
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Хорошо,что вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...
26.09.2017, 23:59
Алина Калугина к материалу
Онлайн-кредит в МФО
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...
26.09.2017, 23:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII