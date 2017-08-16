Жити на Сумщині: конфлікт в кабінеті

У січні 2017 року пенсіонер звернувся за соціальною допомогою, але й досі її не отримав. Замість виплати — клопіт та конфлікт із посадовницею

До редакції нашої газети звернувся сумчанин Василь МАНЬКО. Він обурений, що з січня поточного року у Департаменті соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації не може отримати соціальну допомогу. Василь Федорович вже 15-ий рік знаходиться на заслуженому відпочинку. Проживає разом із дружиною Валентиною Павлівною. Їх сімейний бюджет складається лише з пенсійних виплат, які ледве-ледве покривають комунальні послуги, а ще й треба купляти кожного місяця життєво необхідні ліки. Словом, ситуація знайома кожному українському пенсіонерові, коли кожне платіжне повідомлення — нервовий стрес, паніка й валідол.

Як зауважує Василь Федорович, тяганина триває з 23 січня. Його обурює порядок надання допомоги та й сам її розмір — 623 грн 50 коп.

- Цих мізерних коштів не вистачить ні на ліки, ні на комуналку,- пояснює сумчанин, — за умови надання субсидії, минулої зими наша сім’я доплачувала по 600-900 гривень за опалення. Розраховував хоч на якусь допомогу та підтримку, але 24 серпня прийшов лист з відмовою.

Наступного дня розмова між заступницею директора департаменту-начальником управління соцгарантій, пільг та компенсацій Людмилою Мусіякою та пенсіонером-заявником закінчилася гучним конфліктом, свідками якого стали працівники та відвідувачі закладу.

Ми звернулися за коментарем до однієї зі сторін конфлікту — Людмили Мусіяки. За її інформацією, дійсно у січні надійшла заява від пенсіонера Василя Манька про надання допомоги на компенсацію коштів за комунальні послуги.

- З того часу пенсіонерові надавалися неодноразові пояснення у письмовій та усній формі про порядок надання грошової допомоги, на яку він розраховує, — пояснює Людмила Петрівна, — але Василь Федорович ігнорує наші аргументи. Виділити кошти в обхід установленому порядку, затвердженому чинним законодавством, наша установа не має права. Наразі у нього є можливість до кінця поточного року донести довідку з медичного закладу про захворювання, які потребують довготривалого лікування, а далі заяву розглядатиме відомча комісія. Найчастіше подібні довідки надають дільничні терапевти.

Також чиновниця додала, що у Василя Федоровича та його дружини Валентини Павлівни є можливість звернутися за матеріальною допомогою до Сумського департаменту соціального захисту, депутатів міського та обласного рівнів. Звичайно, кожен випадок звернення потребує відповідного пакету документів.

Користуючись нагодою, Людмила Мусіяка повідомила, що у поточному році з 17-ти поданих заяв відомча комісія дала зелене світло на отримання грошової допомоги 14-ом. Трьом заявникам відмовлено з поважних причин, двоє з них — це подружжя Манько.

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На поточний рік на Сумську область з державного бюджету затверджена сума — 308 тисяч 498 гривень. Цільове призначення коштів — виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та матеріальної допомоги малозабезпеченим особам. Така сума, м’яко кажучи, недостатня щоб підтримати тих, хто опинився на межі виживання

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Аргументи чиновниці. Людмила МУСІЯКА стверджує, що сім’я пенсіонерів має можливість у цьому році отримати матеріальну допомогу, якщо надасть довідку з медзакладу

Олена Шевченко, «Панорама» №39