Весна покажет: 4 троллейбуса для Сум

Прием тендерных предложений до 6 марта, проведение аукциона запланировано на 11 апреля. Коммунальное предприятие Сумского горсовета «Электроавтотранс» на портале публичных госзакупок Prozorro обьявило тендер на закупку 4 троллейбусов, на которые планируется потратить 20 млн грн. Ожидаемая стоимость одной машины составляет 5 млн грн, — сообщает Южный курьер.

Согласно информации, указанной в тендерной документации, победитель поставит 4 новых троллейбуса, большой вместимости, двухосных с транзисторной системой управления, тяговым двигателем и с низким уровнем пола на 100% площади салона. Транспорт должен быть максимальной пассажировместимостью не менее 100 человек, при количестве посадочных мест не менее 22 единиц и приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, троллейбусы должны отвечать требованиям ДСТУ и иметь сертификат соответствия УкрСЕПРО.

Прием тендерных предложений от подрядных организаций, желающих принять участие в конкурсном отборе, будет осуществляться до 06 марта 2017 года. Проведение аукциона запланировано на 11 апреля 2017 года.

Ранее в 2016 году Сумы дважды пытались по тендеру закупить новые троллейбусы, но дважды тендеры по ряду причин отменяли — и город остался без нового подвижного состава.

Самыми новыми троллейбусами в Сумах являются 12 машин «Богдан-Т701.17″, купленных в 2015 г. по итогам трех тендеров по 3,47 млн. гривен за машину. Всего же в городе 68 троллейбусов (59 работоспособных) из которых 28 модели «ЗиУ-682″ выпущены еще при СССР в 1987-1991 гг., остальные — российского и украинского производства 1994-2006 гг. выпуска.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт в Украине» при поддержке Европейского инвестиционного банка город Сумы планирует приобрести 22 троллейбуса. На закупку выделяется 4 млн. евро. Это дает цену одного троллейбуса 181 тысячу евро, что примерно соответствует средней цене новых низкопольных машин украинского производства.