Тайны церкви

Священники УПЦ МП обвиняют друг друга в махинациях с документами и интригах в пользу УПЦ КП

Тимофей Мезенцев

В среду 7 мая, в полдень, члены Спасо-Преображенской общины и прихожане кафедрального собора провели пикетирование Сумской епархии УПЦ Московского патриархата. Таким образом они выразили свое недовольство действиями епископа Сумского и Ахтырского Илария.

Впрочем, это событие — только одно из многих в череде конфликтов, будоражащих Сумскую епархию УПЦ МП последние несколько недель. Главные действующие лица — не так давно назначенный епископ Сумской и Ахтырский Иларий и настоятель Спасо-Преображенского собора отец Георгий (БАВЫКИН), известный своими телевизионными проповедями.

Земля и небо

На первый взгляд, суть конфликта — только в намерении епископа Илария изменить собственника соборной земли и недвижимости. Земля, на которой находится кафедральный собор, в свое время была взята епархией в аренду у государства. Не так давно появилась возможность передачи земли непосредственно в собственность церкви. Для оформления документов необходимо, чтобы все здания на этой территории числились за одним юридическим лицом. 25 марта епископ Иларий издал указ о передаче Спасо-Преображенского кафедрального собора от громады Сумской епархии. При этом он руководствовался уставом УПЦ МП и Сумской епархии.

Он уполномочил свое доверенное лицо, Игоря БОБКОВА, заняться переоформлением прав собственности на недвижимость.

Однако многие люди оказались не согласны с такой постановкой вопроса. «Произошло тайное переоформление документов на собор. Никто из членов общины не был уведомлен об этом. Громада возмущена неправомерными действиями правящего архиерея владыки Илария. Люди хотят знать, почему собор был захвачен таким неправомерным путем», — сообщил причину возмущения помощник главы парафиального совета кафедрального собора Анатолий БОРИСЕНКО.

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Однако Игорь Бобков убежден в обратном: «Глава общины отец Георгий (БАВЫКИН) давно знал о планах архиерея упорядочить вопросы с землей и должен был сообщить об этом громаде. Утверждения членов о переоформлении документов без их ведома беспочвенны». К сожалению, отец Георгий (Бавыкин) отказался от комментариев.

Давняя история

События вокруг Спасо-Преображенского собора наверняка имеют отношение к скандалу о расходовании благотворительных пожертвований на строительство Кресто-Воздвиженского храма. Вот уже два года сотрудники подразделений Главного управления МинЧС в Сумской области жертвуют средства на строительство храма Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», который должен быть воздвигнут на ул. Харьковской,9. За 25 месяцев набралось, ни много ни мало, а 413 тыс. грн.

Однако, несмотря на солидность суммы, за последние полгода храм так и не вырос выше фундамента. Попытки выяснить, где же, собственно, деньги, привели к тому, что священники отказались от дальнейшей благотворительной помощи министерства в строительстве храма. Куда делись 413 тыс., благотворители так и не узнали.

Однако внутри епархии этот факт не остался незамеченным. По указу архиерея Илария 3 апреля при Сумском епархиальном управлении создана ревизионная комиссия для проверки финансовых документов Кресто-Воздвиженского храма. Ознакомившись с актом приемки основных и расходных материалов, сводной ведомостью финансовых затрат и поступлений благотворительной помощи, члены комиссии усомнились в целесообразном использовании благотворительных средств.

«Из-за того что староста строящегося собора не предоставил ряд важных документов, сложно оперировать точными цифрами. Куда ушли деньги, сегодня пока определить невозможно. Из 413 тыс. грн. чеками и накладными по затратам были объяснены всего лишь 133 тыс. грн. Цифры в сводной ведомости значительно отличаются от данных по движению средств со счета. Договоры на выполнение одних и тех же работ заключены с несколькими предприятиями», — поясняет привлеченный церковной комиссией консультант по финансовым вопросам Артем КРАВЧУК.

Дальнейшая ревизия затруднена нежеланием настоятеля и старосты вовремя предоставлять требуемые документы. Для получения доступа к недостающим документам епископ Иларий назначил одного из членов комиссии, иеромонаха АВЕРКИЯ, временно исполняющим обязанности настоятеля Кресто-Воздвиженского храма.

«Сумскую епархию я возглавляю всего три месяца и, честно Вам скажу, впервые слышу о подобных обстоятельствах. Обещаю, что в ближайшем будущем мы разберемся в сложившейся ситуации», — прокомментировал епископ Сумской и Ахтырский Иларий.

Раскольники

Тем временем прояснились и другие интересные обстоятельства, выяснение которых поздним вечером 10 апреля вполне могли привести к рукопашной. Вот цитата из рапорта комиссии УПЦ МП: «Во время осмотра комиссией стройплощадки староста храма Сергей НАРОЖНЫЙ сообщил о наличии у него второй печати, свидетельствующей о юридической принадлежности Кресто-Воздвиженской общины к Киевскому патриархату. Вечером 10 апреля он предупредил по телефону отца Аверкия о намерении принять меры, если члены комиссии не перестанут вмешиваться в их дела. „Никакой комиссии, никакой встречи не состоится. И вообще, завтра (произойдет) филаретовский захват!“ — сообщил по телефону Сергей Нарожный. Разговор проходил посредством громкой связи, и его слышали еще несколько человек».

У старосты Сергея Нарожного совершенно иное видение: «Наша община создана в 1999 году и никакого отношения к Киевскому патриархату не имеет. Да, у нас осталась некоторая бумажная отчетность, которую я веду по поручению отца Александра (ПЕТРЕНКО). Связано это с тем, что в свое время отец Александр, бывший настоятель Кресто-Воздвиженского храма, после долгих лавирований между церквами попросился обратно из УПЦ КП в Московский патриархат. Но чтобы его принять, за него должна была подписаться община… Что же касается того, что я кому-либо угрожал либо что-то рекомендовал, то этот факт не соответствует действительности. При попытке рейдерского захвата храма вечером 10 апреля в жесткой форме, но без угроз и физического воздействия я попросил захватчиков покинуть территорию», — объясняет Сергей Нарожный.

Здесь не совсем понятно, почему Сергей Нарожный обвиняет комиссию УПЦ МП в рейдерском захвате храма. Ведь они принадлежат к одному патриархату — Московскому. Вероятно, он был возмущен необычно поздним приходом комиссии (около 23.00). Так или иначе, всерьез обеспокоенные возможной передачей храма УПЦ КП (эта версия, судя по всему, основывалась только на телефонном разговоре со старостой) члены комиссии собрались возле храма для получения ключей от его нынешнего настоятеля, однако получили жесткий отпор от Сергея Нарожного. У храма также собрались прихожане, казаки и молодые крепкие парни. Вряд ли кто понимал до конца, что же происходит в действительности и кто кого захватывает. Был среди них и благочинный Сумского округа отец Георгий (БАВЫКИН) с клириками кафедрального собора. Несмотря на позднее время, сюда был вызван архиерей Иларий. Духовенство обвиняло комиссию в рейдерском захвате храма (непонятно, опять же, в чью пользу?) и требовало объяснения причин пребывания возле храма в столь позднее время. Диалог на повышенных тонах ни к чему не привел.

Головы летят

Эти ночные события имели продолжение 16 апреля после традиционной службы в кафедральном соборе. Епископ собрал священство и объявил указы о смещении с должностей настоятеля собора отца Георгия (Бавыкина) и настоятеля храма Св. Луки отца Максима (ДЕНИСЕНКО).

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«Отец Георгий был снят с должности за нарушение канонов, апостольских правил и игнорирование правящего архиерея. Он, как благочинный г. Сумы, имел полное представление о нецелесообразном использования средств на строительство Кресто-Воздвиженского храма. И вместо того чтобы предотвратить беззаконие, всячески об этом умалчивал. Все нарушения нашли документальное подтверждение и свидетельские показания, которые поданы в Киев на Священный синод «, — рассказывает доверенное лицо архиерея Илария Игорь Бобков.

Часть священников, не согласившись с указами архиерея, на следующий день уехали в Киев оспаривать решение епископа.

«Решения епископа законны, так как он действует по концепции Украинской Православной церкви. Сложившаяся ситуация сложная и, к сожалению, приводящая людей к смуте», — сказал прибывший в Сумы для освидетельствования законности действий епископа Илария пресс-секретарь Крымской епархии отец Александр (Христофор).

Синод

Из-за сложности ситуации, сложившейся в Сумской епархии, на синоде, который состоялся 18 апреля, было принято решение создать еще одну комиссию, после чего митрополит Днепровский Ириней и епископ Неженский Ириней прибыли в Сумы. Выслушав все стороны конфликта, священники уехали обратно в митрополию. На очередном заседании 8 мая высшее духовенство решило призвать обе стороны к примирению. В случае же продолжения конфликта принять более серьезные меры.

Интересный факт: за последние 12 лет в Сумской епархии сменились четыре архиерея. В то же время средний период правления епископов в других областях в среднем составляет более десяти лет. Связано это как-то с деятельностью отца Георгия (Бавыкина) или просто стечение обстоятельств, неизвестно. Тем не менее очевидно, что всплывшие сейчас подробности обычно очень закрытой церковной жизни являются результатом противостояния между ним и недавно назначенным епископом Иларием. Не исключено, что новый епископ решил изменить сложившуюся за долгие годы ситуацию в епархии, однако натолкнулся на достаточно жесткое сопротивление оппонента. Отец Георгий, как говорилось выше, отказался от комментариев. Не особо многословны и другие участники конфликта, что открывает достаточно широкое поле для разных версий.

К сожалению, больше всего в этой истории задеваются чувства верующих людей, многие из которых задействованы в противостоянии.