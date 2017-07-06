Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.07 Четверг

Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Кулинария, Личность Регион: Сумщина
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли

12-летняя Вика Подлепенская – единственная представительница Сумщины на телевизионом проекте «МастерШеф Дети-2», которое закончилось в мае 2017 года. Девочка родом из села Клепали, Сумской области не одержала победу, но стала суперфиналисткой телевизионного шоу.
12 июля в «Агенции промоции Сум» Вика встретилась с журналистами на пресс-конференции. Где не только рассказала о своих впечатлениях от проекта, но и пригласила сумчан на свой первый кулинарный мастер-класс в одном из сумских заведений, где юная участница кулинарного шоу будет учит детей готовить равиоли с грибами под сливочно-сырным соусом.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Вестерн в Низах: когда очень нужен холодильник
Вестерн в Низах: когда очень нужен холодильник
Вчера, 13:08 Новость
Панорама Панорама Вчера, 13:08 Категория: Новость Рубрики: Закон, Здоровье, Личность, Общество, Происшествия Регионы: Сумщина, Лебединский район Просмотров 198 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 445 Комментариев 0
Золотая молодежь: сумчане отличились в Словакии
Золотая молодежь: сумчане отличились в Словакии
05.07.2017, 17:03 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 05.07.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Культура, Личность, Общество, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 113 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 121 Комментариев 0
Сумчанам предлагают переходить на овощи
Сумчанам предлагают переходить на овощи
04.07.2017, 15:01 Новость
Панорама Панорама 04.07.2017, 15:01 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Здоровье, Кулинария, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 379 Комментариев 0
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
04.07.2017, 14:11 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 04.07.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Личность, Область, Общество, Происшествия, Спорт Регионы: Сумщина, Шосткинский район Просмотров 164 Комментариев 0
Гороскоп на сегодня: 8 июня 2015 года следует сосредоточиться на выполнении только хорошо знакомых дел, отказавшись от проявлений инициативы
08.06.2015, 06:00 Новость
Дайджест Дайджест 08.06.2015, 06:00 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг, Здоровье, Общество Регионы: Все Просмотров 319 Комментариев 0
Знай наших: на Сумщине преподает учитель -чемпион мира по гиревому спорту 3 фото
Знай наших: на Сумщине преподает учитель -чемпион мира по гиревому спорту
22.10.2013, 16:00 Новость
Панорама Панорама 22.10.2013, 16:00 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Личность, Образование, Общество Регионы: Все Просмотров 367 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє»
06.07.2017, 15:29
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 15:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 140 Комментариев 0
Опросы

Кому из силовых структур вы доверяете больше?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
Вчера, 12:53
admin adminych admin adminych Вчера, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
10.07.2017, 15:14
admin adminych admin adminych 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 104 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 92 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Порошенко в Сумах (программа визита)
Уголовники Янукович, Кучма тоже ленточки перерезали, а как были ДЕРЬМОМ так и остались. Это потрошитель на них равняется, с ними ...
Вчера, 22:16
Denis Saxonov к материалу
Возращение «Сум» и домашний проигрыш
Ублюдки, мать вашу, мало того, что продули, так еще и грамоте не научились, нет такого слова ПРОИГРАШ, село вонючее
11.07.2017, 19:16
Rizaya к материалу
Агентство недвижимости «Атланта» — лидер на рынке недвижимости Одессы и Одесской области
С недвижимостью в Одессе сейчас проблем нет, действительно очень много новостроек, вот и мы детям на свадьбу решили подарить однушку ...
11.07.2017, 18:31
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII