Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли

12-летняя Вика Подлепенская – единственная представительница Сумщины на телевизионом проекте «МастерШеф Дети-2», которое закончилось в мае 2017 года. Девочка родом из села Клепали, Сумской области не одержала победу, но стала суперфиналисткой телевизионного шоу.

12 июля в «Агенции промоции Сум» Вика встретилась с журналистами на пресс-конференции. Где не только рассказала о своих впечатлениях от проекта, но и пригласила сумчан на свой первый кулинарный мастер-класс в одном из сумских заведений, где юная участница кулинарного шоу будет учит детей готовить равиоли с грибами под сливочно-сырным соусом.