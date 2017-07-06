12-летняя Вика Подлепенская – единственная представительница Сумщины на телевизионом проекте «МастерШеф Дети-2», которое закончилось в мае 2017 года. Девочка родом из села Клепали, Сумской области не одержала победу, но стала суперфиналисткой телевизионного шоу.
12 июля в «Агенции промоции Сум» Вика встретилась с журналистами на пресс-конференции. Где не только рассказала о своих впечатлениях от проекта, но и пригласила сумчан на свой первый кулинарный мастер-класс в одном из сумских заведений, где юная участница кулинарного шоу будет учит детей готовить равиоли с грибами под сливочно-сырным соусом.
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
12-летняя Вика Подлепенская – единственная представительница Сумщины на телевизионом проекте «МастерШеф Дети-2», которое закончилось в мае 2017 года. Девочка родом из села Клепали, Сумской области не одержала победу, но стала суперфиналисткой телевизионного шоу.
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