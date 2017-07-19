С 16 по 26 августа будут проводиться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховской насосной станции.
В связи с выполнением этих работ у жителей района Косовщины, с. Анновки, автовокзала, ул. Добровольной, центра города вода временно может иметь запах хлора. Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Сумчан предупреждают о воде с запахом хлора
С 16 по 26 августа будут проводиться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховской насосной станции.
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