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Сумчан предупреждают о воде с запахом хлора

Сегодня, 09:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумчан предупреждают о воде с запахом хлора

С 16 по 26 августа будут проводиться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховской насосной станции.
В связи с выполнением этих работ у жителей района Косовщины, с. Анновки, автовокзала, ул. Добровольной, центра города вода временно может иметь запах хлора. Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

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