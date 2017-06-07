18 августа с 9:00 вода в дома 8,9,10,11,12 микрорайонов, ул. Зеленко, ул. СКД, ул. Прокофьева, ул. Даргомыжского, ул. Харьковской и прилегающих к ним будет подаваться с пониженным давлением. Причиной является проведение работ по врезке в линию диаметром 500 мм по ул. Героев Крут, 64. После завершения работ давление в сети будет восстановлено, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал»
Сумчан предупредили о пониженном давлении воды в спальных микрорайонах
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