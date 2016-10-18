В Сумах: кто учит наших детей

В последнее время в Украине много говорят о реформе образования. И не только говорят — внедряется ряд программ, меняются функциональные обязанности учителя, его роль пытаются переосмыслить и осовременить. Но пока о качественных результатах говорить не приходится — слишком мало времени прошло с начала очередных перемен. Но как ни меняй программы, все равно в центре образования главной будет личность учителя. О роли педагога сегодня также много дискуссий. Какой же он, учитель 21 века? Ходячая энциклопедия? Тот, кто терпеливо учит наших детей и готовит их к жизни? Или непритязательный исполнитель указов свыше?

В управлении образования г. Сумы с гордостью говорят о том, что сегодня педагогический состав города постепенно обновляется, приходят молодые специалисты. И это действительно так. Однако то хорошее, что сегодня делают сумские учителя, чаще всего остается за кадром. Чтобы раскрыть потенциал наших педагогов и восстановить справедливость, «Панорама» решила представить своим читателям лучших учителей и учеников города. В семерку отличников образования среди педагогов попали лауреаты ежегодного городского рейтинга «Аллея Славы». А наши талантливые дети — это еще один комплимент в адрес учителей, которые их подготовили и научили тому, что они сейчас умеют.

Гимназия – не просто название

Сумские гимназисты (гимназия №1) устойчиво удерживают лидирующую позицию в рейтинге лучших школ по результатам ВНО. На вид это простая школа, где в коридорах бегают дети, учителя занимаются той же бумажной волокитой, но многие родители хотят, чтобы их дети учились именно здесь. В чем же секрет такого доверия? Как они добились таких стабильно высоких результатов в тестировании? «Панорама» отправилась в одну из лучших школ города, чтобы познакомиться с жизнью этого заведения изнутри, а также разузнать, как на практике реформируется сумское образование.

Гимназии №1, как и другим подобным учреждениям, Министерство образования диктует те же нормы и требования, что и любой другой школе города. Тем не менее свою марку первая гимназия держит. «Прежде чем создавать гимназию — школу нового типа, мы учились у других, перенимали не только отечественный опыт, но и опыт зарубежных стран. За это время было много поездок и командировок. Но это того стоило, поскольку как результат мы не просто поменяли старую вывеску на новую, а основали современное место для эффективного обучения и всеобщего развития школьника», — рассказывает директор гимназии №1 Екатерина БОНДАРЕВА.

Школа должна меняться, школа должна становится современной. Как дела обстоят на самом деле? Волнующий всех родителей вопрос – сколько лет будут учиться дети – один из самым популярных. Всех пугает 12 лет обучения в школе. Но почему? 12-летку уже внедряли. Вспомним 2001 год. Тогда украинские дети пошли в первый класс, зная, что им придется учится на год дольше, чем предшественникам. Такие изменения ударили не только по психологическому здоровью учеников и родителей, но и по государственному кошельку, ведь за это время была потрачена значительная сумма средств на разработку и апробацию новых программ и печатание учебников. Реформа провалилась. Ни один украинский школьник не закончил 12-летку. В этом году вопрос об увеличении срока обучения в школе, как ни странно, снова стал чрезвычайно актуален. Министр образования Украины Лилия Гриневич настойчиво предупреждает о возвращении 12-летки уже в 2018 г.

«Такие изменения, безусловно, являются переломными как для школ, так и для учителей. Предлагаемые программы 12-летки 2001 г. не имели ничего нового, кроме того что темы были «растянуты» дополнительно на один год путем увеличения количества часов. Соответственно, исключается использование учебников, которые прослужили бы еще долгое время, но, к сожалению, считаются «пережитками программы». Да, современные программы требуют глубокого анализа и переосмысления, ведь многое в них нужно кардинально менять, а не переносить темы из одного класса в другой. К этой работе, прежде всего, нужно привлекать учителей-практиков, а не ученых-теоретиков, которые за всю жизнь могли и вовсе не работать в школе, — объясняет Екатерина Ивановна. – По моему мнению, школа все же должна быть 12-летней, поскольку того требует образование в Европе. Например, если ребенок из Украины захочет получать высшее образование на Западе, то вероятнее всего ему предложат «догнать» один год и пройти дополнительные курсы».

Ими можно гордиться

Гимназия №1 — первая в рейтинге ВНО по знанию украинского языка в г. Сумы и на третьем месте — во всеукраинском рейтинге выпускников с баллами 180-200. Согласитесь, результат, достойный уважения и внимания. Выпускники гимназии №1 получили не менее 120 баллов по этому предмету, а больше половины тестируемых показали наивысший результат. В чем же секрет? Конечно, в учителях. Знакомьтесь с одним из них — Оксана КЛЮЕВА. Это педагог, который подготовил гимназистов, привил любовь к родному языку. С самого детства Оксана Николаевна мечтала стать учителем. Сегодня ее трудовой стаж уже более 20 лет, половину из которых она работает в гимназии. За это время она ни разу не пожалела о выборе профессии и сегодня уделяет ей очень много времени. Главное для учителя — ее дети, с которыми она легко находит общий язык. На уроке Оксаны Николаевны всегда интересно. Дети слушают, принимают активное участие в обсуждениях. Учитель не просто рассказывает или опрашивает — она ведет активную беседу, взаимодействует с каждым учеником.

«Нельзя работать учителем, если ты не любишь это дело. Надо любить не только свой предмет, но и тех, к кому ты идешь делиться своими знаниями. Положительного эффекта можно достичь только в тесном сотрудничестве, когда учитель помогает ребенку и поддерживает все его начинания, — объясняет опытный педагогой свой «секрет». — В таком деле важно не выгореть и найти в себе силы продолжать дальше. В этом мне помогает моя семья. Они знают и понимают, что такое работа учителя». Энергии Оксаны Николаевны хватает на всех. Она вырастила двоих сыновей, подготовила несколько сотен выпускников, многие из которые успешно поступили в престижные украинские вузы.

«За последнее время школьные программы имеют определенные положительные сдвиги. Однако до совершенства системе образования еще очень далеко, ведь, хоть и появились некоторые изменения, чрезвычайная загруженность учеников никуда не делась. Программу надо разгружать, а ученики должны заниматься тем, к чему лежит душа», — убеждена Оксана Николаевна.

Несмотря на загруженность, конспекты, методики и поиски новых решений, работа остается важной, но не единственной стороной жизни сумского учителя. Право на отдых и время с семьей никто не отменял. Возможно, вы удивитесь, но это хрупкий педагог — фанат футбола. И к этому увлечению она относится с такой же страстью, как и к своей работе.

Родительское мнение

Третья сторона, которая участвует в образовательном процессе, — это родители. И у них свое видение того, как их детей учат в школах, гимназиях и лицеях. Кого-то устраивает современное образование, а кого-то нет. Мнения есть разные. Очень многое зависит от ученика, от школы и в первую очередь от педагога. «Мой сын учится в Александровской гимназии. Я полностью довольна учителями и их подходом к работе с детьми. Он может быть мягким, он может быть жестким. Но главное, что мы видим, — они любят свой предмет и могут найти подход к любому из учеников», — говорит мама восьмиклассника Валентина МОСКВИНА.

Проблемы с отсутствием учебников, излишней перегруженностью школьников уроками и поборами в учебных заведения остаются, хотя и не везде. «Среди минусов школ является нехватка или полное отсутствие учебников, которые необходимо закупать или приобретать электронные книги и загружать версию учебника из Интернета. Приятно то, что с прошлого года в нашей школе исчезли поборы. Мы не сдаем деньги на ремонты, на нужды, только на питание. Это большой плюс и достижение нашего сумского образования. Меня, как мать, не устраивает большая загруженность учеников и обучение во вторую смену. Но нашими учителями я очень довольна», — делится мнением мама учеников школы №29 Светлана.

Как видим, в системе образования есть как и позитивные, так и негативные моменты. Но путь в современный мир проложен — теперь следует двигаться в правильном направлении. А учителям хочется пожелать новых педагогических свершений и благодарных учеников.

Цитата:

«Я не устаю повторять, что бумажный формат книги — это святой для нас формат, мы ее очень любим держать, нюхать, листать, но для современных детей мы должны создавать электронные книги и электронные учебники, которые будут иметь мультимедийные вложения, интересные, по которым ребенок сможет учиться и знакомиться с миром, потому что эти дети другие» - Лилия Гриневич, министр образования Украины

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