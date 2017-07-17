В связи с выполнением строительных работ по устройству ливневой канализации 22 и 23 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Курский в районе жилого дома №39, — сообщает Информационный портал со ссылкой на управление капитального строительства и дорожного хозяйства.
В Сумах из-за ливневки ограничат движение транспорта
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