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В Сумах из-за ливневки ограничат движение транспорта

Сегодня, 17:45 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах из-за ливневки ограничат движение транспорта

В связи с выполнением строительных работ по устройству ливневой канализации 22 и 23 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Курский в районе жилого дома №39, — сообщает Информационный портал со ссылкой на управление капитального строительства и дорожного хозяйства.

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