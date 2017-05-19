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В Сумах активисты не теряют бдительность (фото, видео)

Сегодня, 07:38 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Маршрутки заправляются у старого аэропорта. Это обнаружили представители «Восточного корпуса» 20 июня и вызвали полицию. Как рассказал председатель Сумской организации Денис Сокур, они увидели, как маршрутки за номером 3 подъезжают к кустам. Там стояла фура.
Перевозчик Александр Запорожец, объяснил, что там действующая заправка и они получают там услуги. Их обслуживает фирма «Орион-Д», — говорится в сюжете UA:СУМИ.
Представитель фирмы «Орион-Д», которой принадлежит заправка, Людмила Солошенко, сообщила, что они предоставили полиции полный пакет документов, после чего к ним не было никаких вопросов. А на момент подписания протокола осмотра места происшествия, не было уже ни заявителя, ни понятых.
«На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа. Факт заправки газа метан задокументировано. Поскольку статья по которой предусмотрено уголовная ответственность находится в подследственности фискальной службы, все собранные в ходе первоочередных действий материалы переданы в эту службу », — прокомментировала пресс-секретарь Нацполиции Сумщины Эльвира Биганова.
В фискальной службе комментировать не стали, ссылаясь на то, что дело к ним еще не поступила.

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