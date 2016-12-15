Старт в Премьер-Лигу: олимпийский чемпион Сеула станет тренером сумчан

Сегодня был подписан договор о намерениях между областной администрацией, СНПО и китайской инвестиционной компанией. Его подписали глава ОГА Николай КЛОЧКО, генеральный директор СНПО Алексей ЦЫМБАЛ и представитель китайского инвестора Лиу ФУНЧИН. Речь идет о ПФК «Сумы» и дальнейшем сотрудничестве. Если коротко, схема работы и инвестирования будет выглядеть так — до конца этого чемпионата клуб будет отдан в управление китайской инвестиционной компании. На «плечах» СНПО, структуры которого до этого были спонсорами команды, будут вопросы питания, проживания, обеспечения транспортом и тренировочными и игровыми полями. Все это, по словам Алексея Цымбала, будут финансировать СНПО. Все остальные вопросы, в том числе и кадровые, будут решать новые инвесторы. Перед командой поставлена задача на этот чемпионат — постараться занять место в первой шестерке, а на следующий сезон подняться в Премьер-Лигу. Сумму инвестиций заинтересованные стороны назвать отказались, но судя по масштабу задач, речь может идти о нескольких десятках миллионов долларов. После окончания этого сезона стороны вновь соберутся, чтобы обсудить дальнейшие перспективы и формы сотрудничества. Завтра, скорее всего, будет подписан окончательный вариант договора и начнется комплектование команды, которая через десять дней улетает на сборы в Турцию. Новым главным тренером будет назначен олимпийский чемпион 1988 г. Владимир ЛЮТЫЙ. Он же озвучил имена своих помощников — тренером вратарей станет Сергей КРАКОВСКИЙ, а еще одним тренером — Юрий КУЛИШ. Директором клуба будет Ильдар НАБИЕВ, который сейчас также занимается бизнесом в Китае, а раньше играл у Владимира Лютого в Молдавии. Курировать весь проект, который рассчитан на несколько лет, будет со стороны ОГА заместитель губернатора Иван БОРШОШ.