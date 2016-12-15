Сегодня был подписан договор о намерениях между областной администрацией, СНПО и китайской инвестиционной компанией. Его подписали глава ОГА Николай КЛОЧКО, генеральный директор СНПО Алексей ЦЫМБАЛ и представитель китайского инвестора Лиу ФУНЧИН. Речь идет о ПФК «Сумы» и дальнейшем сотрудничестве. Если коротко, схема работы и инвестирования будет выглядеть так — до конца этого чемпионата клуб будет отдан в управление китайской инвестиционной компании. На «плечах» СНПО, структуры которого до этого были спонсорами команды, будут вопросы питания, проживания, обеспечения транспортом и тренировочными и игровыми полями. Все это, по словам Алексея Цымбала, будут финансировать СНПО. Все остальные вопросы, в том числе и кадровые, будут решать новые инвесторы. Перед командой поставлена задача на этот чемпионат — постараться занять место в первой шестерке, а на следующий сезон подняться в Премьер-Лигу. Сумму инвестиций заинтересованные стороны назвать отказались, но судя по масштабу задач, речь может идти о нескольких десятках миллионов долларов. После окончания этого сезона стороны вновь соберутся, чтобы обсудить дальнейшие перспективы и формы сотрудничества. Завтра, скорее всего, будет подписан окончательный вариант договора и начнется комплектование команды, которая через десять дней улетает на сборы в Турцию. Новым главным тренером будет назначен олимпийский чемпион 1988 г. Владимир ЛЮТЫЙ. Он же озвучил имена своих помощников — тренером вратарей станет Сергей КРАКОВСКИЙ, а еще одним тренером — Юрий КУЛИШ. Директором клуба будет Ильдар НАБИЕВ, который сейчас также занимается бизнесом в Китае, а раньше играл у Владимира Лютого в Молдавии. Курировать весь проект, который рассчитан на несколько лет, будет со стороны ОГА заместитель губернатора Иван БОРШОШ.
Старт в Премьер-Лигу: олимпийский чемпион Сеула станет тренером сумчан
Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
15.12.2016, 17:17 Новость
Панорама Подписаться 15.12.2016, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 94 Комментариев 0 Поддержали 0
15.12.2016, 16:36 Новость
Панорама Подписаться 15.12.2016, 16:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 213 Комментариев 2 Поддержали 1
18.11.2016, 12:28 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 18.11.2016, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 513 Комментариев 0 Поддержали 0
18.11.2016, 11:33 Новость
Ирина Власова Подписаться 18.11.2016, 11:33 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 242 Комментариев 0 Поддержали 0
18.10.2016, 08:20 Новость
17.10.2016, 14:04 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 17.10.2016, 14:04 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 504 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2016, 13:17 Новость
17.10.2016, 07:17 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 17.10.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 535 Комментариев 0 Поддержали 1
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 287 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 267 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 11:45
admin Подписаться Вчера, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
23.01.2017, 12:51
admin Подписаться 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0 Поддержали 0
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...23.01.2017, 18:43
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...20.01.2017, 23:50
20.01.2017, 22:56