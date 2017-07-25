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Сколько стоят квартиры в новостройках Сум (инфографика)

Вчера, 17:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сколько стоят квартиры в новостройках Сум (инфографика)

Покупатели в Сумах выбирают недорогие одно- и двухкомнатные квартиры до $20000. Примечательно, что интерес клиентов распространяется как на дома старого жилого фонда, так и на новостройки сообщил порталу Domik.ua агент по продаже недвижимости АН «Недвижимость» Валерий Прокопенко.


Большинство покупателей интересуется квартирами для сдачи в аренду, а не для себя. К наиболее распространенным требованиям клиентов риэлтор относит наличие ухоженной придомовой территории и остановок общественного транспорта рядом с домом. При этом в квартире должен быть выполнен качественный ремонт.
Владельцы жилья в Сумах готовы уступать в цене при продаже жилой недвижимости. Если объект необходимо продать быстро, собственники идут на уступки чаще. Размер скидки в среднем составляет 10% от общей стоимости квартиры. При цене жилья, соответствующей рыночной, период продажи продлится месяц. Если стоимость была завышена, срок экспозиции может продлиться на неопределенный период.
В инфографике зафиксирована средняя стоимость покупки квартир в новостройках Сум. Цены могут варьировать в зависимости от планировки, площади и этажа расположения объекта.
Покупка однокомнатной квартиры в центре города обойдется клиентам в $18000-$19000.
Приобрести двухкомнатное жилье в новых жилых комплексах, которые расположены в районах, приближенных к центру города, можно в среднем за $19000-$20000.
Трехкомнатный жилой объект на окраине Сум клиенты могут купить за $20000-$22000.
Для сравнения, приобрести однокомнатную квартиру в новостройках на вторичном рынке недвижимости Чернигова, которые расположены на окраине города, можно за $11000-$12000.
Агент по продаже недвижимости Ольга Буряк рассказала, что большинство клиентов в Сумах предпочитают оставлять продавцам задаток — 3% от общей стоимости квартиры. Для полного гарантирования выполнения владельцем всех обязательств, покупатели оформляют получение такой суммы нотариально.
Центр города по-прежнему остается наиболее приоритетным для покупателей при выборе жилья, что объясняется развитой инфраструктурой. Самыми интересными улицами для клиентов остаются Харьковская, Ильинская и Соборная.

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