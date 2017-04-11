В Шостке сбили велосипедиста

30 мая около 17:40 в Шостке 54-летний водитель за рулем автомобиля ПАЗ 672 совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 15-летний местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом лобной и теменной части головы госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

О дорожно-транспортной аварии с участием велосипедиста и служебного автобуса одного из городских предприятий к шосткинской полиции сообщил очевидец происшествия. На вызов сразу отправились инспекторы по безопасности дорожного движения и следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, ДТП произошло на улице Марата, возле домов 28 и 30. Пятнадцатилетний велосипедист выехал со двора многоэтажки и при повороте на проезжую часть вовремя не заметил автобус, что и привело к столкновению.

Свидетели аварии, в свою очередь, утверждают, что парень во время движения разговаривал по мобильному телефону, что, скорее всего, и отвлекло его внимание от дороги.

Сейчас пострадавший находится в больнице. По предварительным выводам, водитель автобуса был трезв.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

По данным полиции, по состоянию на 30 мая с начала года на территории Сумской области произошло 110 ДТП, в которых 19 человек погибли и 141 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 218 ДТП, в которых 25 человек погибли и 274 пострадали).