На территории УВК №16 в Сумах восстанавливают освещение. «Восстанавливаем освещения на территории УВК #16. Освещение мест общего пользования — это залог безопасности и уменьшения правонарушений. Это понимают в КП «Горсвет»», — написал депутат Сумского горсовета Дмитрий НАТАЛУХА и выложил фото..
«Школьное» освещение на Добровольной в Сумах (фотофакт)
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