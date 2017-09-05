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«Школьное» освещение на Добровольной в Сумах (фотофакт)

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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«Школьное» освещение на Добровольной в Сумах (фотофакт)

На территории УВК №16 в Сумах восстанавливают освещение. «Восстанавливаем освещения на территории УВК #16. Освещение мест общего пользования — это залог безопасности и уменьшения правонарушений. Это понимают в КП «Горсвет»», — написал депутат Сумского горсовета Дмитрий НАТАЛУХА и выложил фото..

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