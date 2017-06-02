Резервы для ТЭЦ в Сумах

В Сумах 4 августа прошло открытое обсуждение пересмотра тарифа на отпуск электроэнергии и инвестиционной программы «Сумытеплоэнерго» на 2017 год

Немного истории для понимания общей ситуации. Сумская ТЭЦ мощностью 28 МВт построена и введена в эксплуатацию в 1957 г. В 1972-1974 гг., а также в 1984 г. введены в эксплуатацию три водогрейных котла мощностью 100 гКал в час каждый. В 2009 г. введена в в эксплуатацию паровая турбина мощностью 12 МВт. Сегодня общая мощность ТЭЦ составляет 40 МВт. Она снабжает теплом 70% жителей города и, как заявил на слушаниях директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий ВАСЮНИН, покрывает 10-15% энергонагрузок города. Именно потому важно, чтобы ТЭЦ работала без перебоев.

Котел модернизируют

По данным предприятия, паровые котлы на Сумской ТЭЦ спроектированы в 1954 г. и были приспособлены для сжигания двух видов топлива — каменного угля и мазута в качестве растопочного топлива. В 1966 г. КББ «Харьковэнерго» был разработан проект по переводу Сумской ТЭЦ на природный газ. Реконструкции подлежали паровые котлы № 1 и №2, и в течение 1969-70-х гг. их перевели на газ и демонтировали пылесистемы. В 2002 г. пылесистему котла №2 удалось восстановить. С монтажом газопровода в 1968 г. основным топливом для Сумской ТЭЦ стал природный газ, а резервным — каменный уголь. Сейчас паровый котел №1 может использоваться исключительно для сжигания природного газа, а котлы №2 и №3 способны использовать в качестве топлива как газ, так и уголь.

На обсуждении говорили о том, что предприятие намерено провести реконструкцию парового котла №1 с возобновлением возможности работы на угле, что позволит продлить срок его эксплуатации на 25 лет, снизить зависимость от поставщиков, поднять надежность работы станции и выполнить постановление Камина об уменьшении доли газа в топливном балансе. Обещают, что будут применены самые современные технологии сжигания топлива с монтажом новейших горелок, разработанных профильным отраслевым предприятием. Применение угольной мельницы позволит достичь более качественного приготовления топлива для сжигания, что приведет к росту КПД котла на 1,2%. Проектно-сметная документация разработана филиалом Харьковского центрального КП «Энергопрогресс» ООО «Турбопром» и получила позитивное заключение ДП «Укргострой Инвестэкспертизы». Выполнены проектные и исследовательские работы, заключены договора и начато изготовление необходимого оборудования. Закуплены материалы.

Для проведения работ в текущем году дополнительно необходимо более 15 млн грн. Их собираются получить за счет увеличения стоимости электроэнергии на 8,3%. «Проектный тариф на производство электроэнергии отличается от действующего только частью стоимости инвестпрограммы на 15,6 млн грн. Стоимость всей инвестпрограммы составляет 27,3 млн грн. Статьи затрат остаются неизменными…Действующий тариф сегодня без НДС — 1,595 грн., проектный — 1,73 грн.», — сообщила заместитель начальника финансово-экономического отдела ООО «Сумытеплоэнерго» Лидия КУЛИК.

Исправятся

Как выяснилось, на общественных случаях сейчас предприятие работает над реализацией Инвестпрограмм 2014-2016 гг. и обещает, что они будут выполнены. Что касается инвестпрограммы на 2017 г., то, как сообщила заместитель директора ООО «Сумытеплонерго» Надежда ПОКУТНЯЯ, ею предусмотрена модернизация и реконструкция аварийных участков тепловых сетей по ул. Ахтырской, Даргомыжского, Садовой и Пушкина. А также реконструкция сети от котельной по ул. Кондратьева, 120, что позволит подключить к ней дом малютки и 5 жилых домов, ранее обслуживающихся котельной СНАУ. Для этого необходимо провести реконструкцию трех участков протяженностью 150, 80 и 36 погонных метров. Аналогичный проект сделают и в другом конце города, переключив от котельной Веретеновки до сетей КСПУ три жилых дома и школу-интернат. Для уменьшения потерь необходимо будет построить тепловую сеть диаметром 133 мм протяженностью 609 погонных метров.

Источником финансирования программы являются амортизационные отчисления. Ее основная цель — уменьшение потерь тепловой энергии, улучшение гидрорежима, обеспечение безаварийной работы и коммерческого учета, предоставление качественных услуг потребителям и уменьшение потребления природного газа.

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«Внедрение мероприятий, записанных в Инвестиционных программах, окажет позитивное влияние на стабильную работу Сумской ТЭЦ и тепловых сетей и котельных, а также позитивно отразится на жизнедеятельности города», — считает директор Сумской ТЭЦ Евгений Рябинко.

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Инна Стасова, «Панорама» №33