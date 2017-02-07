Проклятое место в Сумах (фото)

10 марта в Сумах на ул. Прокофьева столкнулись мотоцикл Zhejiang и легковушка, за рулем которого находился 22-летний житель Сумской области. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате столкновения пострадали 20-летний водитель и пассажирка мотоцикла.

Мотоциклист получил ушиб правой реберной дуги, перелом правой ключицы и тупую травму живота. Его госпитализировали в ортопедию ЦГБ. 20-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в нейрохирургию областной больницы, где ее после оказания медпомощи отпустили домой.

Начато уголовное производство.

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