10 марта в Сумах на ул. Прокофьева столкнулись мотоцикл Zhejiang и легковушка, за рулем которого находился 22-летний житель Сумской области. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате столкновения пострадали 20-летний водитель и пассажирка мотоцикла.
Мотоциклист получил ушиб правой реберной дуги, перелом правой ключицы и тупую травму живота. Его госпитализировали в ортопедию ЦГБ. 20-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в нейрохирургию областной больницы, где ее после оказания медпомощи отпустили домой.
Начато уголовное производство.
Фото 0542
Проклятое место в Сумах (фото)
10 марта в Сумах на ул. Прокофьева столкнулись мотоцикл Zhejiang и легковушка, за рулем которого находился 22-летний житель Сумской области. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате столкновения пострадали 20-летний водитель и пассажирка мотоцикла.
Напечатать Письмо автору Просмотров 513 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
07.02.2017, 11:20 Новость
06.02.2017, 18:09 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 06.02.2017, 18:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 805 Комментариев 0 Поддержали 0
06.02.2017, 17:05 Новость
Наталія Самолюк Подписаться 06.02.2017, 17:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 204 Комментариев 0 Поддержали 0
06.02.2017, 12:13 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 06.02.2017, 12:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 382 Комментариев 0 Поддержали 0
06.02.2017, 09:33 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 06.02.2017, 09:33 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 331 Комментариев 0 Поддержали 1
03.02.2017, 16:16 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 03.02.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 580 Комментариев 0 Поддержали 1
19.01.2017, 18:24 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 19.01.2017, 18:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 567 Комментариев 0 Поддержали 0
02.12.2016, 11:21 Новость
Панорама Подписаться 02.12.2016, 11:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 383 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 395 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 16:36
admin Подписаться Вчера, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0 Поддержали 0
10.03.2017, 18:57
admin Подписаться 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
10.03.2017, 10:37
admin Подписаться 10.03.2017, 10:37 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
09.03.2017, 18:24
admin Подписаться 09.03.2017, 18:24 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
07.03.2017, 12:20
admin Подписаться 07.03.2017, 12:20 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Банду ГЕТЬ!!! Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контраБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в ...Вчера, 21:18