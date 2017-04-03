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30.05 Вторник

Отдохните с семьей: гороскоп на 30 мая

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Отдохните с семьей: гороскоп на 30 мая

Сегодня особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с семейным отдыхом и небольшими развлекательными поездками. Сегодня есть смысл вспомнить про дальних родственников и нанести им визит, который обязательно станет источником позитивных эмоций.
Овен:
Овнам сегодня необходимо выбирать максимально тактичный подход для общения со своей второй половинкой. Если вы не хотите, чтобы ваши семейные отношения зашли в тупик, сделайте всё зависящее от себя, чтобы миром завершить все неприятности и конфликты.
Телец:
Тельцам сегодня доведётся побывать в очень экстравагантной и при этом изысканной обстановке. Чтобы испытывать психологический комфорт, пребывая в новом месте, откажитесь от попыток казаться не тем, кто вы есть, и ведите себя максимально естественно.
Близнецы:
Близнецов сегодня не смогут напугать многочисленные семейные трудности и бытовые проблемы. Вы решите, что не стоит тратить субботу на малоприятные дела, потом махнёте на всё рукой и отправитесь отдыхать в компании своей нынешней пассии.
Рак:
Ракам сегодня предстоит стать невольным участником какого-то неприятного происшествия. Не исключено, что в семейной жизни ваших соседей разгорится громкий скандал, устранить который вы посчитаете своей первостепенной задачей.
Лев:
Львам сегодня удастся сделать массу полезных покупок. Во время похода по магазинам вы случайно обнаружите небольшой отдел, в котором незаменимые в быту принадлежности будут выставлены к продаже с существенной скидкой.
Дева:
Девы сегодня хорошо отдохнут и окончательно забудут про свои недавние трудности на работе. Оказавшись на лоне природы, вы будете с радостью рассматривать живописный пейзаж и наслаждаться общением со своей второй половинкой.
Весы:
Весы сегодня смогут сэкономить довольно круглую сумму. Столкнувшись с поломкой незаменимого в быту прибора, вы начнёте искать мастера для проведения ремонта. В итоге вам поможет ближайший сосед, который откажется брать с вас оплату за оказанную услугу.
Скорпион:
Скорпионы будут наслаждаться отдыхом в романтической обстановке. Вы и ваша вторая половинка пожелаете полностью отгородиться от окружающих людей, и даже отключите мобильные, чтобы вас никто не тревожил.
Стрелец:
Стрельцам сегодня удастся преодолеть разногласия с кем-то из давних оппонентов. После многочасовой дискуссии вы и ваш противник придёте к выводу, что существовавший между вами спор не стоит и выеденного яйца, и что вы оба милейшие люди.
Козерог:
Козероги сегодня будут блистать на каком-то публичном мероприятии. Раздавая свои улыбки всем вокруг, не забывайте, что ваша вторая половинка точно не одобрит столь легкомысленное поведение.
Водолей:
Сегодняшний день принесёт Водолеям много позитивных событий. Однако периодически вы будете вынуждены терпеть капризы детей, которым категорически не понравятся предложенные вами планы на отдых.
Рыбы:
Рыбам сегодня придётся отказаться от семейного мероприятия или торжества, чтобы провести свой выходной за решением проблем давнего сослуживца. Вечером человек, которого вы спасли от беды, отблагодарит вас с помощью дорогого презента.

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