Отдохните с семьей: гороскоп на 30 мая

Сегодня особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с семейным отдыхом и небольшими развлекательными поездками. Сегодня есть смысл вспомнить про дальних родственников и нанести им визит, который обязательно станет источником позитивных эмоций.

Овен:

Овнам сегодня необходимо выбирать максимально тактичный подход для общения со своей второй половинкой. Если вы не хотите, чтобы ваши семейные отношения зашли в тупик, сделайте всё зависящее от себя, чтобы миром завершить все неприятности и конфликты.

Телец:

Тельцам сегодня доведётся побывать в очень экстравагантной и при этом изысканной обстановке. Чтобы испытывать психологический комфорт, пребывая в новом месте, откажитесь от попыток казаться не тем, кто вы есть, и ведите себя максимально естественно.

Близнецы:

Близнецов сегодня не смогут напугать многочисленные семейные трудности и бытовые проблемы. Вы решите, что не стоит тратить субботу на малоприятные дела, потом махнёте на всё рукой и отправитесь отдыхать в компании своей нынешней пассии.

Рак:

Ракам сегодня предстоит стать невольным участником какого-то неприятного происшествия. Не исключено, что в семейной жизни ваших соседей разгорится громкий скандал, устранить который вы посчитаете своей первостепенной задачей.

Лев:

Львам сегодня удастся сделать массу полезных покупок. Во время похода по магазинам вы случайно обнаружите небольшой отдел, в котором незаменимые в быту принадлежности будут выставлены к продаже с существенной скидкой.

Дева:

Девы сегодня хорошо отдохнут и окончательно забудут про свои недавние трудности на работе. Оказавшись на лоне природы, вы будете с радостью рассматривать живописный пейзаж и наслаждаться общением со своей второй половинкой.

Весы:

Весы сегодня смогут сэкономить довольно круглую сумму. Столкнувшись с поломкой незаменимого в быту прибора, вы начнёте искать мастера для проведения ремонта. В итоге вам поможет ближайший сосед, который откажется брать с вас оплату за оказанную услугу.

Скорпион:

Скорпионы будут наслаждаться отдыхом в романтической обстановке. Вы и ваша вторая половинка пожелаете полностью отгородиться от окружающих людей, и даже отключите мобильные, чтобы вас никто не тревожил.

Стрелец:

Стрельцам сегодня удастся преодолеть разногласия с кем-то из давних оппонентов. После многочасовой дискуссии вы и ваш противник придёте к выводу, что существовавший между вами спор не стоит и выеденного яйца, и что вы оба милейшие люди.

Козерог:

Козероги сегодня будут блистать на каком-то публичном мероприятии. Раздавая свои улыбки всем вокруг, не забывайте, что ваша вторая половинка точно не одобрит столь легкомысленное поведение.

Водолей:

Сегодняшний день принесёт Водолеям много позитивных событий. Однако периодически вы будете вынуждены терпеть капризы детей, которым категорически не понравятся предложенные вами планы на отдых.

Рыбы:

Рыбам сегодня придётся отказаться от семейного мероприятия или торжества, чтобы провести свой выходной за решением проблем давнего сослуживца. Вечером человек, которого вы спасли от беды, отблагодарит вас с помощью дорогого презента.