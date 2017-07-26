Особлива любов — особливим дітям в Сумах

Сонячний день 21 вересня виявився чудовим фоном для свята, що відбулося у Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Знакова подія дня — презентація оновленої музичної зали

Комунальна установа гостинно приймала почесних гостей, котрі 21 вересня завітали на традиційний День відкритих дверей у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У програмі традиційного для цієї пори свята — концертні виступи вихованців, різножанрові виставки дитячих виробів, екскурсії кабінетами закладу та урочисте відкриття музичної зали, де будуть відбуватися заняття з музики та арт-терапії й календарно-тематичні свята. До ремонту приміщення долучилися спонсори. Усі вони отримали подяки-грамоти та сувеніри, виготовлені старанними руками вихованців закладу.

Директор обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Олена СУЩЕНКО відзначила, що сьогоднішнє свято, відремонтовані ошатні приміщення — результат плідної співпраці багатьох людей із щирим серцем. Вагома допомога надійшла від Сумської митниці, яка вже п’ятий рік опікується потребами закладу.

У ході заходів гості відвідали кімнати, зали та кабінети, які можна сміливо назвати унікальними. У стінах центру створені найсучасніші умови для проведення медичного супроводу дітей-інвалідів та їх максимальної інтеграції в суспільство. Вже 25-ий рік тут відбувається багатопрофільна робота, спрямована на коригування порушень розвитку у дітей з фізичними та розумовими вадами. Протягом року центр відвідує майже тисяча дітей-інвалідів з міста Суми та області, а щодня тут навчаються основним соціальним та побутовим навичкам, проходять лікувальні процедури та розвивають творчі здібності 110 вихованців. Також діє відділення цілодобого перебування, розрахованє на 50 місць. Для батьків особливих дітей це неоціненна допомога та підтримка. Як зазначають постійні відвідувачі закладу, після занять з реабілітологами стан малечі стабілізується, та й сама атмосфера спілкування дає надію, психологічну підтримку у непростій життєвій ситуації — виховувати дитину-інваліда.

Директор центру Олена Сущенко під час екскурсій ошатними приміщеннями закладу підкреслила, що в основному проводиться індивідуальна робота з усіма дітьми — і які проходять тут лікування в стаціонарному відділенні, і які відвідують окремі процедури, заняття. До послуг сумських особливих дітей ряд відділень різнопрофільної реабілітації, медичні спостереження, служба соціального патронату, стаціонарне відділення тимчасового перебування для пацієнтів від 2 до 18 років, відділення “Матері та дитини” цілодобового перебування для дітей-інвалідів, які потребують постійної соціальної допомоги тощо.

Особлива гордість персоналу реабілітаційного центру — кабіна для підвісної терапії. Вона використовується для лікувального навантаження опорно-рухового апарату, тренування м’язів. Як результат — діти-інваліди після таких занять у 12 років роблять перші кроки.

Після екскурсій та спілкування зі спеціалістами закладу присутніх запросили до різноманітних розваг: майстер-клас «Осіння ікебана», верхова їзда, ігри з казковими героями, аквагрим. А на фінал свята всіх чекав смачний польовий обід, який приготували армійці військової частини А–1476.

Олена Шевченко, «Панорама» №40