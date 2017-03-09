В одном из микрорайонов Сум заменят сеть

Из-за подключения новой главной водопроводной сети жители Курского микрорайона, Веретеновки, Тополянской, Н. Песчаного, Ветрова и прилегающих к ним останутся без воды.

«Мы делали замену сетей водоснабжения от Тополянского водозабора до Курского микрорайона. Сейчас мы уже на стадии завершения и будет происходить подключение. Оно начнется вечером (в 23:30) 10 мая и завершится до 12:00 12 мая. Подключение всех сетей к центральному водогону. «Технология» также будет подключена», — заявил на аппаратном совещании мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. «Это улучшит водоснабжение микрорайона, увеличится давление в сети, жители верхних этажей это почувствуют», — добавил директор КП «Горводоканал» Анатолий САГАЧ. Населению, медицинским и учебным заведениям рекомендуют запастись водою.