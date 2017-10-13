Общайтесь: гороскоп на 14 ноября

Появится желание много общаться с окружающими людьми и заводить всё новые и новые знакомства. Залогом плодотворных контактов в этот день станет открытое, доброжелательное поведение, напрочь лишённое пафоса.

Овен:

Овны будут с большим трудом сдерживаться от авантюр и неоправданного риска. Чтобы день доставил наименьший урон вашему настроению и бюджету, строго контролируйте свои эмоции и откажитесь от спонтанных поступков.

Телец:

Тельцы в этот день почувствуют, что окончательно запутались в своих любовных привязанностях. Желая навести порядок в своей душе и избавиться наконец от этой неопределённости, вы обратитесь за советами к другу, который имеет богатый жизненный опыт.

Близнецы:

Близнецы сегодня будут с большим недоверием относиться к словам, услышанным от посторонних. Даже комплименты и похвалы в свой адрес вы будете воспринимать в качестве скрытой угрозы своему благополучию и спокойствию.

Рак:

Раки примут сложное решение относительно происходящего в своей личной жизни. Вам будет непросто сказать «прощай» человеку, который долгое время являлся вашей второй половинкой, но вы наберётесь смелости и поставите точку в этих отношениях.

Лев:

Львы проведут этот день вдали от дома. Поездка, в которую вы отправитесь в гордом одиночестве, принесёт вам сплошной позитив и даст возможность в полной мере понять, как полезно порой кардинально сменить привычную обстановку.

Дева:

Девы сегодня соберут семейный совет и озвучат своё решение по какому-то запутанному вопросу. Родственники с готовностью примут вашу позицию, так как никто из них не захочет брать на себя бремя ответственности в столь сложном аспекте.

Весы:

Весам в этот день суждено столкнуться с множеством мелких помех и досадных неприятностей. Однако даже осознанье того, что ваш досуг проходит совсем не так, как вы изначально планировали, не сможет лишить вас присутствия духа.

Скорпион:

Скорпионы в этот день позволят себе очень легкомысленное поведение. Вернувшись домой после безбашенной вечеринки, вам придётся выслушать нравоучительную лекцию из уст своей второй половинки, которая будет негодовать по поводу ваших выходок.

Стрелец:

Стрельцам сегодня будет присуща повышенная нервозность и суетливость. В таком настроении вам крайне опасно садиться за руль, вступать в серьёзные беседы или заниматься делами, которые подразумевают выдержку и спокойствие.

Козерог:

Козероги примут решение категорически отказаться от калорийных продуктов. Наблюдая за тем, как ваш вес медленно, но верно растёт, вы отправите под запрет всё, что может навредить вашей фигуре в осенне-зимний период.

Водолей:

Водолеи посвятят этот день неторопливому отдыху в окружении близких. Пусть ваш досуг многим покажется слишком унылым, главное, что именно так вы сможете полноценно расслабиться и восстановить своё эмоциональное равновесие.

Рыбы:

Рыбы сегодня примут решение отказаться от своей давней цели. После многих часов неторопливых раздумий вы поймёте, что долгое время двигались навстречу мечте, которая на самом деле не представляет для вас особого интереса.