Панорама / сумы / новости / события / комментарии
31.08 Четверг

На «Сумыхимпром» восстановили работу сернокислотного цеха

Сегодня, 11:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
На «Сумыхимпром» восстановили работу сернокислотного цеха

На «Сумыхимпром» после 10-месячного простоя восстановили работу цеха по производству серной кислоты №5. Как сообщает газета «Химик», с октября 2016 г. цех находился в вынужденном простое – такого длительного перерыва не было с 2008 г. В период простоя все усилия были направлены на работы по сохранению функциональности системы. Цех запустили в конце июля. На август поставлен план изготовить 11300 тонн серной кислоты.

Напечатать Письмо автору Просмотров 47 Комментариев 0

читайте также
Смерть в Сумах: пропустить нельзя остановить
Смерть в Сумах: пропустить нельзя остановить
Вчера, 07:26 Новость
Панорама Панорама Вчера, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 875 Комментариев 0
Обновление в Сумах: оргстекло вместо клетки (фото) 3 фото
Обновление в Сумах: оргстекло вместо клетки (фото)
29.08.2017, 13:24 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 290 Комментариев 0
Минута славы по-сумски
Минута славы по-сумски
21.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 21.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 283 Комментариев 0
Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)
Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)
17.08.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 17.08.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 154 Комментариев 0
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 447 Комментариев 0
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
04.07.2017, 13:27 Новость
Панорама Панорама 04.07.2017, 13:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 178 Комментариев 0
Блеск и нищета Сумского горсовета 3 фото
Блеск и нищета Сумского горсовета
25.05.2017, 10:14 Новость
Панорама Панорама 25.05.2017, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 672 Комментариев 1
Доброта на вкус в Сумах
Доброта на вкус в Сумах
17.05.2017, 13:19 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 204 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 140 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 288 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 136 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 388 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
Lana к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Если этот диплом не куплен, то соотношение прямо пропорциональное)) Да и поговорочка хорошая есть- если ты умный, то почему бедный? А у ...
Вчера, 14:45
marikoo к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Классно)Спасибо за совет)0
24.08.2017, 00:24
Сергей Федоров к материалу
Мэр Конотопа обещает объявить голодовку
И этот БЕСПРЕДЕЛ солидарных Потрошителей наших карманов, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...
23.08.2017, 20:59
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII