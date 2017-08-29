На «Сумыхимпром» восстановили работу сернокислотного цеха

На «Сумыхимпром» после 10-месячного простоя восстановили работу цеха по производству серной кислоты №5. Как сообщает газета «Химик», с октября 2016 г. цех находился в вынужденном простое – такого длительного перерыва не было с 2008 г. В период простоя все усилия были направлены на работы по сохранению функциональности системы. Цех запустили в конце июля. На август поставлен план изготовить 11300 тонн серной кислоты.