На «Сумыхимпром» после 10-месячного простоя восстановили работу цеха по производству серной кислоты №5. Как сообщает газета «Химик», с октября 2016 г. цех находился в вынужденном простое – такого длительного перерыва не было с 2008 г. В период простоя все усилия были направлены на работы по сохранению функциональности системы. Цех запустили в конце июля. На август поставлен план изготовить 11300 тонн серной кислоты.
На «Сумыхимпром» восстановили работу сернокислотного цеха
Напечатать Письмо автору Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
Вчера, 07:26 Новость
29.08.2017, 13:24 Новость
21.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 21.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 283 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 14:11 Новость
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 447 Комментариев 0 Поддержали 0
04.07.2017, 13:27 Новость
Панорама Подписаться 04.07.2017, 13:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 178 Комментариев 0 Поддержали 0
25.05.2017, 10:14 Новость
17.05.2017, 13:19 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
28.08.2017, 12:39
admin adminych Подписаться 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 1
17.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 140 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 288 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
17.08.2017, 15:16
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 2 Поддержали 0
17.08.2017, 14:59
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 136 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 14:24
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0 Поддержали 0
14.08.2017, 10:34
admin adminych Подписаться 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 388 Комментариев 0 Поддержали 2
10.08.2017, 15:36
admin adminych Подписаться 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Если этот диплом не куплен, то соотношение прямо пропорциональное)) Да и поговорочка хорошая есть- если ты умный, то почему бедный? А у ...Вчера, 14:45
24.08.2017, 00:24