Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.08 Вторник

На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями

Сегодня, 12:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями

Четверо руководителей коммунальных учреждений области подписали контракт с председателем Сумского областного совета Владимиром Токарем. Контракты сроком на пять лет подписано с директором Сумского областного театра для детей и юношества Виктором Кулемза, директором Сумской областной филармонии Александром Даниленко, директором Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого Надеждой Юрченко и директором «Учебно-производственного центра» Петром Кидименко.
Напомним, что за эти кандидатуры проголосовали депутаты на последней сессии областного совета. До этого они были утверждены на заседаниях конкурсных комиссий отбора руководителей учреждений культуры, относящихся к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 115 Комментариев 0

читайте также
Олег Кривцов: «Сегодня Сумы застраиваются в обход ДБН»
Олег Кривцов: «Сегодня Сумы застраиваются в обход ДБН»
16.08.2017, 11:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 230 Комментариев 0
Кадры Сумщины: спецзвание для Лушпиенко
Кадры Сумщины: спецзвание для Лушпиенко
08.08.2017, 18:20 Новость
Панорама Панорама 08.08.2017, 18:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 94 Комментариев 0
В центре Ромен строят канализацию (фото) 2 фото
В центре Ромен строят канализацию (фото)
02.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 0
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
02.08.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 166 Комментариев 0
Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами
Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами
30.06.2017, 19:03 Новость
Панорама Панорама 30.06.2017, 19:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 86 Комментариев 0
Сумские машиностроители могут «послужить» государству
Сумские машиностроители могут «послужить» государству
09.06.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 09.06.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 414 Комментариев 0
Не тот выбор на Сумщине
Не тот выбор на Сумщине
01.06.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 01.06.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 267 Комментариев 0
Власть Сумщины: за державу обидно
Власть Сумщины: за державу обидно
24.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 246 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 260 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 1
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 102 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 333 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Як на Сумщині знищили близько тисячі прихильників Мазепи
А як знищувалися козаки шведами, чому не пишете? Зокрема звірства експедиційного корпусу Функа, ось свідчення - щоденник Адлерфельда: «10 грудня ...
20.08.2017, 21:12
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине двое полезли в петлю
И такие результаты "ЖИЗНИ ПО НОВОМУ" для людей, БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны ...
19.08.2017, 22:46
albelen44 к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Да сейчас столько хороших магазинов с детской одеждой, я всегда заказываю через Интернет так в разы дешевле, чем на рынке. ...
19.08.2017, 17:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII