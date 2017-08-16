На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями

Четверо руководителей коммунальных учреждений области подписали контракт с председателем Сумского областного совета Владимиром Токарем. Контракты сроком на пять лет подписано с директором Сумского областного театра для детей и юношества Виктором Кулемза, директором Сумской областной филармонии Александром Даниленко, директором Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого Надеждой Юрченко и директором «Учебно-производственного центра» Петром Кидименко.

Напомним, что за эти кандидатуры проголосовали депутаты на последней сессии областного совета. До этого они были утверждены на заседаниях конкурсных комиссий отбора руководителей учреждений культуры, относящихся к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области.