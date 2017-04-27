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Киберпредупреждение: новый вирус угрожает банковским картам

Сегодня, 15:01 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия, Технологии Регионы: Мир, Украина
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Киберпредупреждение: новый вирус угрожает банковским картам

Украину может атаковать новая модификация троянского вируса Neutrino, который ставит под угрозу банковские карты. Об этом сообщает информационное агентство «Главпост» со ссылкой на информацию специалистов «Лаборатории Касперского».

Предполагают, что вирус ударит по малому бизнесу. Он атакует платежные терминалы и, выжидая некоторое время, крадет данные банковских карт. Специалисты идентифицируют троян как Trojan-Banker.Win32.NeutrinoPOS и блокируют его действия. Четверть всех попыток проникновения программы в системы пришлась на Россию. Однако вирус атаковал и предприятия в Украине, Египте, Алжире и Казахстане.
Neutrino в очередной раз служит подтверждением тому, что кибеугрозы постоянно эволюционируют. Новые версии известных зловредов становятся сложнее, их функциональность расширяется, а «аппетиты» растут. И по мере того, как число различных цифровых устройств увеличивается, области распространения вредоносного программного обеспечения также становятся шире», — отметил антивирусный аналитик Сергей ЮНАКОВСКИЙ.

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