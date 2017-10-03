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Ирония судьбы в Сумах: асфальт не выдержал нагрузки (фотофакт)

Сегодня, 17:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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8 ноября на ул. СКД возле дома №21 служебный автомобиль КП «Дорремстрой» заехал на тротуар, чтобы забрать старые бордюры, но асфальт не выдержал нагрузки и провалился. Яму накрыли досками и огородили лентой, — сообщает СТС со ссылкой на очевидцев.

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