Ирония судьбы в Сумах: асфальт не выдержал нагрузки (фотофакт)

8 ноября на ул. СКД возле дома №21 служебный автомобиль КП «Дорремстрой» заехал на тротуар, чтобы забрать старые бордюры, но асфальт не выдержал нагрузки и провалился. Яму накрыли досками и огородили лентой, — сообщает СТС со ссылкой на очевидцев.