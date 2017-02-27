Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.04 Четверг

Долгая дорога в ямах в Сумах

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Долгая дорога в ямах в Сумах

В ремонт сумских дорог вложат миллионы
С первой декады марта бригады КП «Дорремстрой» приступили к ремонту сумских дорог. Как всегда, начали с центра и тех улиц, где ходят троллейбусы. Ямочные ремонты ситуацию не улучшают – в некоторые районы города автобусы ходят с перебоями из-за того, что проехать невозможно. На сайте КП «Электроавтотранс» до сих пор висит объявление, что сбой графика у автобуса на Басы случается из-за плохой дороги. «От центра уходим на удаленные территории, связанные с поминальными днями. Сейчас работаем на Барановском направлении», — сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА.
В текущем году на содержание дорог из городского бюджета выделено 30,68 млн грн., на текущий ремонт – 6,5 млн грн., на средний – 36,3 млн грн. «Повезет» Троицкой (1,8 млн грн.), Ахтырской (1,65 млн грн.), Луговой (0,95 млн грн.), Ярослава Мудрого (4,2 млн грн.), ул. Шевченко (0,6 млн грн.), Г.Крут (1,725 млн грн.), пр. Курский-ул. Воровского (1,1 млн грн.), ул. Кондратьева до аграрного включительно (7,62 млн грн.), Супруна (1,75 млн грн.), Рыбалко (350 тыс. грн.), С. Бандеры (7,05 млн грн.), Белопольский путь (2,535 млн грн.), ул. Пушкина и Табалы-Владимировской (по 5 млн грн.).
В планах и капитальные ремонты. В частности, на участке от Курского рынка до СОШ №7 (3,9 млн грн.), ул. Холодногорской (2,9 млн грн.), Бельгийской (288 тыс. грн.), Набережной р. Стрелки (1,38 млн грн.). Планируют дорожники продолжить капремонт дороги на ул. 20 лет Победы и Роменской, а также строительство дороги в 12 мкрн. и реконструкцию дороги на ул. Ковпака (3,9 млн грн.).
Скоро сумские дорожники обзаведутся новым асфальтобетонным заводом: часть оборудования уже пришла, полностью его планируют получить через две недели.

Фото автора. Кипит работа. Горожане всегда с удовольствие наблюдают за работой дорожников

«На последней сессии нам добавили 30 млн грн. на текущий ремонт», — Александр Вегера, директор КП «Дорремстрой».
Инна Стасова, «Панорама» №15

Напечатать Письмо автору Просмотров 143 Комментариев 0

читайте также
В Сумах погуляли хорошо (фото) 19 фото
В Сумах погуляли хорошо (фото)
27.02.2017, 08:20 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 27.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 584 Комментариев 0
В Сумах задержан устроивший перестрелку грабитель
В Сумах задержан устроивший перестрелку грабитель
23.02.2017, 08:59 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.02.2017, 08:59 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 454 Комментариев 0
«Евродворы» в Сумах (фотофакт) 2 фото
«Евродворы» в Сумах (фотофакт)
22.02.2017, 11:17 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 496 Комментариев 0
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
22.02.2017, 10:51 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.02.2017, 10:51 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 216 Комментариев 2
Тарифы на транспорт в Сумах пока не изменили
Тарифы на транспорт в Сумах пока не изменили
21.02.2017, 13:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.02.2017, 13:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 157 Комментариев 0
Сумчани запалили свічки в пам’ять про загиблих на Майдані (фото) 9 фото
Сумчани запалили свічки в пам’ять про загиблих на Майдані (фото)
20.02.2017, 19:37 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 20.02.2017, 19:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 132 Комментариев 0
В Сумах открыли памятный знак в честь героев Небесной Сотни (фото) 9 фото
В Сумах открыли памятный знак в честь героев Небесной Сотни (фото)
20.02.2017, 15:08 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 20.02.2017, 15:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 282 Комментариев 1
Взрыв в Сумах: эвакуированы 33 человека (фото) 10 фото
Взрыв в Сумах: эвакуированы 33 человека (фото)
04.01.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 04.01.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 641 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Кто заказал сумского мэра? Чмырь?
Сегодня, 11:51
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Graff.in — модное место отдыха в Сумах
Сегодня, 09:31
admin adminych admin adminych Сегодня, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 464 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к возможному запрету абортов в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Охрана строительных площадок
03.04.2017, 16:22
admin adminych admin adminych 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
kolenko к материалу
Правила организации женского офисного гардероба
Соглашусь, что аксессуары очень важны - и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится ...
11.04.2017, 17:12
Сергей Федоров к материалу
На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)
Банду ГЕТЬ!!! БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие ...
08.04.2017, 22:48
МЕНШИКОВ Олександр Данилович – Лебедин к материалу
Мазепи слід
[...] Касаткина Алёна. Кого знайшов і що втратив гетьман України на Сумщині? // http://rama.com.ua/mazepi-slid/ [...]
07.04.2017, 02:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII