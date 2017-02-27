Долгая дорога в ямах в Сумах

В ремонт сумских дорог вложат миллионы

С первой декады марта бригады КП «Дорремстрой» приступили к ремонту сумских дорог. Как всегда, начали с центра и тех улиц, где ходят троллейбусы. Ямочные ремонты ситуацию не улучшают – в некоторые районы города автобусы ходят с перебоями из-за того, что проехать невозможно. На сайте КП «Электроавтотранс» до сих пор висит объявление, что сбой графика у автобуса на Басы случается из-за плохой дороги. «От центра уходим на удаленные территории, связанные с поминальными днями. Сейчас работаем на Барановском направлении», — сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА.

В текущем году на содержание дорог из городского бюджета выделено 30,68 млн грн., на текущий ремонт – 6,5 млн грн., на средний – 36,3 млн грн. «Повезет» Троицкой (1,8 млн грн.), Ахтырской (1,65 млн грн.), Луговой (0,95 млн грн.), Ярослава Мудрого (4,2 млн грн.), ул. Шевченко (0,6 млн грн.), Г.Крут (1,725 млн грн.), пр. Курский-ул. Воровского (1,1 млн грн.), ул. Кондратьева до аграрного включительно (7,62 млн грн.), Супруна (1,75 млн грн.), Рыбалко (350 тыс. грн.), С. Бандеры (7,05 млн грн.), Белопольский путь (2,535 млн грн.), ул. Пушкина и Табалы-Владимировской (по 5 млн грн.).

В планах и капитальные ремонты. В частности, на участке от Курского рынка до СОШ №7 (3,9 млн грн.), ул. Холодногорской (2,9 млн грн.), Бельгийской (288 тыс. грн.), Набережной р. Стрелки (1,38 млн грн.). Планируют дорожники продолжить капремонт дороги на ул. 20 лет Победы и Роменской, а также строительство дороги в 12 мкрн. и реконструкцию дороги на ул. Ковпака (3,9 млн грн.).

Скоро сумские дорожники обзаведутся новым асфальтобетонным заводом: часть оборудования уже пришла, полностью его планируют получить через две недели.

Фото автора. Кипит работа. Горожане всегда с удовольствие наблюдают за работой дорожников

«На последней сессии нам добавили 30 млн грн. на текущий ремонт», — Александр Вегера, директор КП «Дорремстрой».

Инна Стасова, «Панорама» №15