Депутаты снова не приняли инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»

На заседании 25 октября Сумской горсовет дважды голосовал, но так и не поддержали проект решения «О согласовании инвестиционной программы производства, транспортировки и поставки тепловой энергии ООО «Сумытеплоэнерго» на 2017 год».

Сначала проект поддержали 15 депутатов, а со второй попытки – 20. Это при том, что представители компании заявили, что инвестпрограммы за 2015 и 2016 год выполнены, а к концу года должна быть готова новая схема теплоснабжения, которая на 10 лет «поставит» задачи по ремонту и т.д.

«Инвестпрограмма 2016 г. была выполнена к началу третьего квартала, но НКРЕ ее не засчитало, а деньги вложены», — заявил депутатам директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий ВАСЮНИН.

Напомним, открытое обсуждение инвестиционной программы «Сумытеплоэнерго» на 2017 год прошло 4 августа и было первым и единственным среди состоявшихся. Программой предусмотрена модернизация и реконструкция аварийных участков тепловых сетей.

На заседаниях 27 и 28 сентября депутаты рассматривали программу, но голосов в поддержку не хватило.