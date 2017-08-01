Декоммунизация в Сумах не завершена

От пророков до героев-5. Декоммунизация в Сумах должна быть формально завершена ещё в мае 2016 г. Однако до сих пор на улицах Сум можно встретить отдельные памятные знаки, подлежащие монтажу, и таблички с названиями старых улиц. Но самое главное – большинство сумчан так и до сих пор и не знают о тех людях и событиях, в честь которых получили имена новые улицы. Мы решили завершить разговор о старых и новых названиях улиц, начатый ещё в прошлом году.

Пятна коммунизма

К концу 2016 г. самым крупным памятником в Сумах, не демонтированным в рамках процесса декоммунизации, оставался бюст Ивана Федько — красного командира и карателя, нещадно подавлявшего в 1921 г. крестьянское антибольшевистское восстание в Тамбовской губернии России. Мэр Сум Александр Лысенко обещал демонтировать его ко 2 сентября 2016 г., но произошло это только 17 февраля 2017 г. Ближе к лету 2017 г. наконец был демонтирована и стела палачам-чекистам возле здания СБУ на ул. Герасима Кондратьева, стыдливо названным «милиционерами, погибшим в борьбе за Советскую власть в 1917-1967 гг.». На его месте установили памятный знак правоохранителям, погибшим в 2014-2016 гг. в зоне АТО – без упоминания имён и фамилий, что само по себе весьма странно — но это тема отдельной статьи. После этого для формального окончания декоммунизации оставалось всего ничего — демонтировать и передать в музей несколько мемориальных досок – в честь того же Федько на доме №7 по ул. Героев Небесной сотни и на доме по ул. Петропавловской, 56 которая извещает, что здесь в 1917 г. размещался горком большевистской партии. И конечно же, заменить все таблички с названиями улиц – как старых, так и новых, повреждённых вандалами. Но по состоянию на конец августа 2017 г. доски не демонтированы, таблички замены частично – на улицах можно увидеть как старые, так и новые. В конце 2016 г. вандалы закрасили чёрной краской новую табличку с названием «ул. Героев Сумщины», которая висит на ограде банка «Райффайзен банк Аваль», расположенного в 200 метрах от мэрии. Прошло девять месяцев, но заменить её некому…

Впрочем, некоторые депутаты горсовета считают, что процесс декоммунизации в переименовании улиц в Сумах не окончен. В июле 2017 г. депутат от ВО Свобода Максим ГАЛИЦКИЙ подал в горсовет депутатский запрос с предложением переименовать улицу Горького – но уже не в рамках закона о декоммунизации, под который фигура «пролетарского писателя» Максима Горького формально не подпала. Тем не менее депутат считает, что Горький также олицетворяет коммунистический режим, поскольку его имя использовалось в коммунистической пропаганде, а сам он воспевал в том числе и репрессии. Очевидно, общественные слушания по этому вопросу состоятся осенью 2017 г. Каким может быть новое название улицы, Максим Галицкий ещё не знает. По нашему мнению, ей бы можно было вернуть историческое название Суджанская, которое она носила на протяжение почти века, – до переименования в 50-х годах ХХ в.

В рамках закона о декоммунизации также должен был быть переименован и проспект Михаила Лушпы. Однако ни мэр Александр Лысенко, ни глава ОГА Николай КЛОЧКО так этого и не сделали – исходя из заслуг Лушпы в развитии Сум. Тем не менее нарушение закона может быть вполне оспорена в рамках судебного процесса, если кто-то из сумчан посчитает это необходимым.

Возвращение к истокам

Но вернёмся к личностям, имена которых носили сумские улицы до 2016 г. и в честь кого были переименованы.

52. Ул. Демьяна Коротченко- ул. Ивана Сирка. Демьян Коротченко — член ЦК КП(б) У и КПСС, член Политбюро КПУ в 30-50-х гг. ХХ века — в полной мере несёт ответственность за голодомор 1932-33 гг. и репрессии 30-х и 40-х годов. В годы Второй мировой войны по указанию Сталина контролировал коммунистическое партизанское движение в Украине, чтобы оно не отклонялось от партийной линии. Иван Сирко – легендарный кошевой атаман Запорожской Сечи XVII в., полковник Харьковского полка, участник освободительной войны 1648-1654 гг., выдающийся военачальник — считается, что он не проиграл ни одной битвы, проходившей под его руководством. Более того, он известен как козацкий характерник – маг и одновременно народный лекарь.

53. Ул. Жукова – ул. Леонида Быкова. Георгий Жуков – начальник Генштаба РККА, министр обороны СССР, полководец и одновременно многолетний член ЦК КПСС, среди солдат Красной армии был известен как самодур и «мясник», не ставивший жизнь бойца ни в копейку. Леонид Быков – народный артист Украины, создавший на экранах многие образы, полюбившееся зрителям, в том числе комэска Титаренко в ленте «В бой идут одни старики», несправедливо преследуемый коммунистической властью, что в конечном итоге и сыграло значительную роль в его гибели.

54. Ул. Григория Заярного – ул. Ивана Хвылевого. Георгий Заярный в 1918-21 гг. участвовал в украинской национально –освободительной революции, однако в 1921 г. предал Украину и перешёл на строну большевиков, став агентом ЧК-ГПУ. Выдал чекистам десятки украинских патриотов, в том числе и генерала Юрия Тютюнника. Николай Хвылевой – наш земляк, родился в Тростянце, украинский поэт, прозаик, публицист, руководитель литературного объединения «ВАПЛИТЕ», один из основоположников послереволюционной украинской прозы. Был национал-коммунистом, автором лозунга «Геть від Москви!», мечтавшим об утопии — независимой Украине в составе СССР. Застрелился в 1933 г. под влиянием событий голодомора (другая версия — накануне ареста).

55. Ул. Марины Расковой — ул. Юрия Липы. Марина Раскова – известная своеобразная «икона» сталинской пропаганды 30-х годов как одна из первых женщин–лётчиц в СССР, одновременно работала в НКВД в самый разгар репрессий – с 1937 г. — в звании лейтенанта. В СССР её имя носили десятки тысяч улиц в сотнях городов. Юрий Липа — общественный деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, основатель Украинского Черноморского института, один из известных идеологов украинского национализма, боец Украинской повстанческой армии. Зверски убит сотрудниками МГБ СССР в августе 1944 г.

56. Ул. Семашко – ул. Васильковая. Николай Семашко прежде всего известен как врач и организатор медицинской системы в СССР, однако ещё с 1906 г. он являлся членом большевистской партии, в 30-х годах был членом ВЦИК, после Второй мировой войны, в июне 1947 г., стал организатором травли профессоров Нины Клюевой и Григория Роскина в рамках т. н. «суда чести». Поэтому название улицы было заменено на политически нейтральную Васильковую, согласованную с жителями.

57. Ул. Черепина – ул. Героев Крут. Тихон Черепин – коммунист, член ЦК КП(б)У, первый секретарь Сумского обкома КП(б)У, ответственен за организацию раскулачивания, голодомора 1932-1933 гг. и репрессий в Киевской области. Героями Крут в украинской истории стали ученики киевских гимназий, студенты, курсанты украинских военных курсов и «вольного казачества», которые защищали Киев от наступления красногвардейских отрядов в январе 2018 г. в бою под станцией Круты. Большинство из них погибло или было расстреляно красными после боя.

58. Ул. Воеводина — ул. Ивана Поддубного. Пётр Воеводин – российский социал-демократ и большевик, член ВЦИК РСФСР. Никакого отношения ни к Украине, ни к Сумам не имел, никогда здесь не бывал. Иван Поддубный – уроженец Полтавской области, широко известный украинский борец-силач начала ХХ века, неоднократный чемпион мира по силовой борьбе и поднятию тяжестей. Несмотря на то что его называли «русским богатырем», всегда считал себя украинцем.

59. Ул. 9 января – ул. Ивана Кавалеридзе. В советской историографии 9 января 1905 г. считалось датой начала «первой русской революции», хотя на самом деле революционные события начались на неделю позднее, а на 9 январе пришёлся расстрел царским войсками демонстрации безоружных рабочих Санкт-Петербурга. В СССР абстрактное название «им. 9 января» носили тысячи улиц. Иван Кавалеридзе – наш земляк (родился в Роменском районе,) украинский скульптор, кинорежиссёр, драматург, сценарист, художник кино. Автор памятников Тарасу Шевченко в Ромнах, Полтаве и Сумах, неоднократно бывал в областном центре. Как режиссёр поставил 10 фильмов.

60-61. Пер. Урицкого – пер. Степана Тимошенко. Проезд Урицкого – проезд М. Осадчего.

Моисей Урицкий – один из руководителей большевистской партии, руководитель Петроградской ЧК, один из организаторов «красного террора». Убит в 1918 г. из мести за жертв террора. Степан Тимошенко – наш земляк (родился в с. Шпотовка Конотопского района), всемирно известный украинский, американский и немецкий учёный в области механики. Считается «отцом» теоретической механики, основоположником теории прочности материалов, упругости и колебаний. Один из организаторов и первых академиков Украинской академии наук (УАН). С 1919 г. был вынужден выехать в эмиграцию, где продолжал работать. Умер в 1972 г. в ФРГ. Михаил Осадчий — наш земляк (родился в с. Курманы Недригайловского района), украинский журналист и писатель, диссидент и политзаключённый в СССР. За «идеологически неправильную» поэзию провёл в лагерях Сибири и в ссылке 15 лет. Его брат Владимир долгое время жил в Сумах, здесь же был убит.

62. Пер. Свердлова – пер. Архитекторов Шольцев. Янкель (по другой информации Соломон) Свердлов был старым большевиком, как председатель ВЦИК, был одним из организаторов разгона Учредительного собрания в России, расказачивания, красного террора. Также считается одним из организаторов расстрела царской семьи Романовых. Карл и его сын Густав Шольцы – архитекторы немецкого происхождения. Густав Шольц приехал в Сумы в 1884 г., разрабатывал проекты постройки усадьбы Павла Харитоненко, других богатых сумчан. Но главным его архитектурным творением считается Троицкий собор. Смерть прервала его работу, поэтому заканчивать строительство собора пришлось его сыну Густаву — на должности главного архитектора Сум. В 1939 г. Густав Шольц был расстрелян в Донецкой тюрьме НКВД.

63. Проезд Г. Димитрова — проезд Нины Братусь. Георгия Димитрова в 50-е годы ХХ в. называли «болгарским Сталиным» — за жестокость и непреклонное желание превратить Болгарию в «коммунистический рай». Один из руководителей Коминтерна и ВКП (б), генеральный секретарь ЦК БКП был последовательным коммунистом. Его именем были названы тысячи улиц во всех городах бывшего СССР. Нина Братусь – наша землячка (родилась в Ромнах), известный врач, доктор меднаук, физиолог и невропатолог, профессор Винницкого медуниверситета. В 2002 г. погибла в автокатастрофе.

64. Проезд Луначарского – проезд Евгения Маланюка. Анатолий Луначарский – старый большевик, участвовал в октябрьском перевороте 1917 г., был первым наркомом образования в большевистском правительстве Советской России. Его именем были названы тысячи улиц во всех городах бывшего СССР. Евгений Маланюк — украинский писатель, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик, сотрудник Генштаба Армии УНР. Его творческое наследие насчитывает сотни стихов, статей и эссе. Умер в эмиграции в США.

Остальные переименования небольших переулков и проездов дублируют названия улиц, которые возле них находятся и которые мы ранее уже упоминали.

Врезы

На первую Вопреки закону о декоммунизациии, в Сумах так и не переименовали пр. Михаила Лушпы

На вторую Окончательно декоммунизация в Сумах все ещё не завершена

Подписи под фото

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Сирко. Гроза врагов. Атаман Иван Сирко всю жихзнь воевал с врагами Украины и всегда побеждал

Поддубный Украинский богатырь. Всемирно известный силач Иван Поддубный всегда помнил о том, сыном какого народа он является

Сергей Бондаренко, «Панорама» №38