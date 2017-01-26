Антимонопольный комитет Сумщины прокомментировал повышение цен в транспорте

В связи с резонансом в средствах массовой информации и поступлением в органы Антимонопольного комитета Украины многочисленных обращений граждан о повышении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутах, Комитет дает разъяснения для жителей Сумщины.

В соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» государственное регулирование и контроль в сфере автомобильного транспорта реализуется путем проведения центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, в частности тарифной политики на автомобильном транспорте.

В соответствии со статьей 28 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относятся полномочия по установлению в порядке и пределах, определенных законодательством, в частности тарифов на транспортные услуги.

Ценообразование, согласно статье 6 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» возлагается на областные государственные администрации и органы местного самоуправления, они также осуществляют в пределах своих полномочий контроль за соблюдением законодательства по сфере автомобильного транспорта на соответствующей территории. Эти же органы власти проводят конкурсы и заключают договоры с победителями, осуществляют контроль за выполнением условий этих договоров. В то же время, одной из существенных и неотъемлемых условий договора должна быть цена (стоимость проезда), поскольку перевозчики при проведении конкурса для определения соответствующего перевозчика на автобусных маршрутах общего пользования должны соревноваться между собой, в том числе с помощью предложения установления соответствующей стоимости услуг перевозки .

Не смотрите на выше изложенное, Антимонопольный комитет Украины исследует вопрос о ситуации, которая сложилась с самоустранением соответствующих государственных администраций по контролю за тарифами на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутах, — сообщается на сайте Сумского областного территориального управления Антимонопольного комитета Украины.