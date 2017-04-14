Влада Сумщини замовчала смерть солдата

У четвер 20 квітня соцмережі принесли новину, що у Карпилівці поховано солдата. «Біда прийшла і в Охтирський район село Карпилівка, всі жителі проводжали в останню путь юнака, Захисника Вітчизни, добровольця -Деркача Юрія Олексійовича. Він пішов із життя у розквіті сил та мрій. Ворожа куля зустріла його у с. Водяне. Йому було лише 19. Зі словами жалоби виступив Голова Карпилівської сільської ради Вельбой В.В.», — повідомляє Ахтырский портал.

Спроба перевірити інформацію на офіційних сайтах райдержадміністрації, райради і облдержадміністрації нічого не дала. Головні сторінки згаданих ресурсів були заповнені будь-чим, тільки не повідомленнями про загибель солдата і вшанування його пам’яті.

А суть питання полягає в тому, що через тиждень після загибелі солдата, ніхто про це не знає і навіть не переймається тим, що нічого не знає.

З усіх опитаних по телефону в курсі справи лише одна людина — Олександр Брень, та й той не може сказати напевно, чому інформація не набула поширення на офіційних сайтах. У всякому разі, за його словами, до районки «Прапор перемоги» повідомлення про втрату надійшло.

Отже, за словами Олександра Бреня, загинув Юрій Деркач. Народився солдат 21.11.1997 року в с. Гусарщина Охтирського району, загинув 13.04.2017 у Водяному Волноваського району. Служив по контракту у 36-й окремій бригаді морської піхоти. У шлюбі не був, дітей не мав.

Спочивай, хлопче, з миром… Не одне серце защемить від непоправної втрати, а материне — не загоїться повік.