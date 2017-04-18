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15.06 Четверг

В урочище на Сумщине найден труп

Сегодня, 09:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В урочище на Сумщине найден труп

14 июня в лесополосе урочища Борок в Глухове найден труп мужчины на вид 35-40 лет, одет в черные кофту, футболку, джинсы и кроссовки. При внешнем осмотре трупа следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления личности. Полиция выясняет обстоятельства смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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