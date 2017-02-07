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20.04 Четверг

Улицы разбитых фонарей в Сумах

Сегодня, 13:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Улицы разбитых фонарей в Сумах

Городские власти обещают заменить освещение в центре города
Парадокс, но в Сумах площадь Независимости, центральные улицы Соборная, Воскресенская и прилегающие к ним переулки вечером освещены хуже, чем окраины. Руководство горсвета обещает немного улучшить ситуацию уже в апреле, но для серьезной работы энергетикам не хватает средств.
Если пройтись вечером по центральным улицам Сум Соборной и Воскресенской, то нетрудно заметить, что они утопают в темноте. Причем если на Соборной не горят около половины всех фонарей, то на Петропавловской — 80%. Если бы она не освещалась вывесками ресторанов и магазинов, то там вообще бы царила кромешная темнота. К тому же многие фонари как на Соборной, так и на Петропавловской просто разбиты или украдены. К сожалению, это результат не одномоментной работы неизвестных вандалов, а давняя и нерешенная проблема. Да что там Соборная – с тыльной стороны здания по пл. Независимости, 2, в котором размещается горсовет, облсовет и облгосадминистрация, в районе автостоянки автомобилей чиновников этих учреждений после наступления темноты стоит почти кромешная тьма, нарушаемая лишь парой фонарей, последний раз модернизировавшихся в конце 80-х годов прошлого века. Не лучше ситуация и в переулках 9 Мая и Терезова, соединяющих Соборную, Воскресенскую, Коперативную и Нижнесоборную. Нет света и возле фонтана «Европейский», неподалеку перехода, где как раз проходит часть оживленного пешеходного транзита с Соборной на Троицкую. Уже давно нет освещения и на Театральной площади. Впрочем, таких темных мест в центре много — перечислять их можно еще долго. Непонятно только одно — почему городская власть настойчиво игнорирует эту проблему, тогда как улицы, расположенные неподалеку – Харьковская или проспект Шевченко, — освещены нормально.
Эдуард ВЕЛИТЧЕНКО стал исполняющими обязанности директора КП «Горсвет» только в октябре прошлого года, а окончательно назначен на должность только две недели назад — 15 марта 2017 г. Перед этим коммунальное предприятие сотрясали скандалы вокруг коррупции прежнего руководства и внутренняя борьба. Эдуард Велитченко говорит, что в конце прошлого года средств в бюджете предприятия на закупку новых светильников и фонарей уже не было. В зимний период плафоны менять было нельзя, но за минувшие три месяца 2017 г. тендеры по закупке всех необходимых материалов в счет выделенных средств из городского бюджета были проведены, и уже в апреле освещение на Соборной и Воскресенской начнут менять. Планируется заменить все нынешние лампы накаливания на светодиодные, также заменят 19 разбитых плафонов на Соборной, в том числе на высоких столбах, находящихся в начале и конце улицы. К майским праздникам работы планируют завершить. Однако на ул. Воскресенской ситуация намного хуже — кабель электроснабжения во время ее т.н. «реконструкции» в 2003 г. укладывали по принципу «тяп-ляп», к тому же с тех пор покрытие улицы местами просело, повредив их. Как результат — многие столбы попросту оказались без электроснабжения. Чтобы восстановить их, необходим капитальный или хотя бы средний ремонт покрытия и находящейся под ним бетонной «подушки». Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО еще в 2015 г. обещал начать ремонт как Соборной, так и Воскресенской. Однако все ограничилось фрагментарной заменой плитки на Соборной, а провалы на Воскресенской так и остались без внимания. Очевидно, что в этом году здесь также ничего делать не будут. Единственным исключением может стать Театральная площадь — там намечена реконструция, поэтому освещение точно заменят.
Но вернемся к освещению города. По словам Эдуарда Велитченко, только на капитальный ремонт сетей в Сумах в 2017 г. необходимо 20 млн грн. Еще столько же в этом году необходимо на поточное содержание всего осветительного хозяйства города – закупку кабелей, светильников, ламп и т.п. Однако в бюджете города – 2017 на это предусмотрено только 7 млн грн., т.е. меньше половины от требуемого! И это при том что деньги в бюджете есть — только по состоянию на март 2017 г. в городском бюджете оставалось около 290 млн грн. нераспределенного остатка средств за 2016 г. Из него электрикам досталось дополнительно только 4 млн грн., которые пойдут на установку светодиодных светильников в «частном» одноэтажном жилом секторе города. Чтобы назвать такое распределение средств провальным, не нужно быль магистром государственного управления. Ведь от нормального освещения на улицах в темный период суток в немалой степени зависит безопасность горожан, их здоровье и часто жизнь. Также от того, как освещен и как выглядит центр города, в немалой степени зависит его туристическая привлекательность и все, что к ней прилагается. Очевидно, что если бы у сумчан был выбор между финансированием обновления освещения города и выделением десятков миллионов гривен на реконструкцию молодежного центра «Романтика», то он был бы в пользу освещения. Однако городские власти считают по-другому, и у горожан пока (?) нет ни сил, ни особого желания заставить их думать и действовать иначе.

Фото автора
Вандалы и безразличие. Большинство фонарей на ул. Воскресенской в последние годы разбиты, и до последнего времени власти предпочитали не обращать на это внимание
Сергей Бондаренко, «Панорама» №15

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