13 марта Отдел культуры и туризма Сумского горсовета провел конкурс на покупку кабинетного акустического рояля через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ООО «Грандпиано» с суммой закупки более 250 тысяч гривен. Всего в аукционе принимали участие 3 компании – ООО «Грандпиано», ФОП Высоцкий О.В. и ЧП «Соло», — сообщает «Верховенство права».
По результатам конкурса был заключен договор на закупку кабинетного акустического рояля с ООО «Грандпиано» на сумму 250 000 гривен.
Сумы купили кабинетный рояль
13 марта Отдел культуры и туризма Сумского горсовета провел конкурс на покупку кабинетного акустического рояля через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ООО «Грандпиано» с суммой закупки более 250 тысяч гривен. Всего в аукционе принимали участие 3 компании – ООО «Грандпиано», ФОП Высоцкий О.В. и ЧП «Соло», — сообщает «Верховенство права».
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