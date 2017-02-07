Сумы купили кабинетный рояль

13 марта Отдел культуры и туризма Сумского горсовета провел конкурс на покупку кабинетного акустического рояля через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ООО «Грандпиано» с суммой закупки более 250 тысяч гривен. Всего в аукционе принимали участие 3 компании – ООО «Грандпиано», ФОП Высоцкий О.В. и ЧП «Соло», — сообщает «Верховенство права».

По результатам конкурса был заключен договор на закупку кабинетного акустического рояля с ООО «Грандпиано» на сумму 250 000 гривен.