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20.04 Четверг

В Сумах перекрашивают заводские заборы

Сегодня, 12:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
В Сумах перекрашивают заводские заборы

Весеннее благоустройство добралось до одного из крупнейших предприятий города — завода «Насосэнергомаш», где полным ходом идет уборка территорий, ремонты коммуникаций. В среду 19 апреля активно шли работы по покраске забора. Работы обыденные, ежегодные. Но прохожих больше всего волнует вопрос: зарисует ли предприятие, активно работающее на российские рынки сбыта, украинский орнамент по стороне ул. Леваневского? Рабочие успокоили — орнамент трогать не будут. Покраску производили только cо стороны ул. Привокзальной.

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