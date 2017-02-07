В Сумах перекрашивают заводские заборы

Весеннее благоустройство добралось до одного из крупнейших предприятий города — завода «Насосэнергомаш», где полным ходом идет уборка территорий, ремонты коммуникаций. В среду 19 апреля активно шли работы по покраске забора. Работы обыденные, ежегодные. Но прохожих больше всего волнует вопрос: зарисует ли предприятие, активно работающее на российские рынки сбыта, украинский орнамент по стороне ул. Леваневского? Рабочие успокоили — орнамент трогать не будут. Покраску производили только cо стороны ул. Привокзальной.