Суициды на Сумщине: три из пяти — в Конотопе

23 апреля в Конотопе повесилась 75-летняя женщина, которая при жизни не раз высказывала суицидальные намерения. В этот же день в Киянице Сумского района — 90-летний мужчина. 21 апреля в Конотопе в частном строении покончил жизнь самоубийством через повешение 55-летний житель района, дома – 74-летний конотопчанин. В этот же день дома в Вирах Белопольского района – 77-летняя женщина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 23 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 86 человек (в прошлом году на эту же дату – 88).