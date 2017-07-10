Стихия в Сумах: как это было

Синоптики за последние несколько недель уже несколько раз предупреждали жителей Сумщины о сильных грозах и порывистом ветре, но пока ураган 1 июля остается самым мощным и вредоносным. Вспоминаем как это было.

Такое вот лето

Ураган сломал кран, электроопоры и деревья, сорвал крышу со здания таможни, повредил крышу тягловой подстанции. За медицинской помощью обратились шесть человек, два — госпитализированы

Вечером в субботу 1 июля 20-минутный ураган в Сумской области оставил после себя разбитые крыши, поваленные электроопоры, деревья и обесточил более трехсот населенных пунктов. В эпицентре природного бедствия оказались Сумы и ближайшие районы. Сначала поднялся сильный ветер, порывы которого местами достигали 30 м/сек, пошел дождь, а потом — град размером с перепелиное яйцо.

Такого здесь не припоминают

В Сумах шквальный ветер повалил сотни деревьев: только на кладбищах – более 60-ти. О том, сколько могильных памятников разбито, в понедельник 3 июля еще не мог сказать никто, это выяснится после уборки деревьев.

Упал строительный кран, он полностью уничтожен. Тем, кто был внизу, несказанно повезло — кран упал на другой строительный механизм, и гаражи почти не пострадали.

Ооборвано более 150 линий электропередач, падали электроопоры, сорвано 25 рекламных растяжек и 12 билбордов, шифер с частных домов.

Ветер снес крышу со здания таможни. Около 300 кв/м кровли взлетели с многоэтажки и, перелетев дорогу, накрыли магазины напротив.

Завалы из дерева и черепицы разбирали долго. «Слава богу, все живы!» — заявил на аппаратном совещании мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. За медпомощью в Сумах обратились шесть человек. Как сообщила и. о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена ЧУМАЧЕНКО, четырем из них оказали медпомощь и отпустили домой, а двоих госпитализировали в областную больницу: одного — с черепно-мозговой травмой, другого — с травмой грудной клетки. Что произошло, выяснили у полиции: 52-летний мужчина с переломом двух ребер слева госпитализирован в областную больницу после того, как около дома №30 по ул. И. Франко упало дерево.

Буря стала причиной обрыва газопровода и пожара в одном из домов, заблокировала карету скорой помощи и разбила несколько автомобилей.

Конец света

Из-за урагана больше всего проблем возникло у сумских энергетиков. Проблемы с энергоснабжением в понедельник были в пос. Аварийном, на ул. Тополянской, в с. Хомино на Барановке. Перед Барановским мостом раскрыло тяговую подстанцию, через которую идет электроснабжение всего района. Для ремонта на три часа отключали электроснабжение. Не исключено, что одним днем проблемы не ограничатся. «Начиная от «Чайки» на проводах лежат сосны. Бригада восстанавливает. Идут через речку, времянки повключали, схема плохая, надо восстанавливать… Питание Барановки через ТП, она на пределе… Будем снимать и новую делать. Думаю, за три часа не успеем. Будем лагеря предупреждать, чтобы закончить…» — сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор филиала «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго» Виктор СТЕПЧЕНКО. По его словам, в субботу в Сумах было 202 порыва, к понедельнику остались 62. Пресс-служба предприятия обнародовала адреса домов, где нет электричества из-за повреждений.

Урожай пострадал

Больше же всего неприятностей принес град, который похоронил надежды огородников на урожай. В соцсетях люди пишут, что град срезал молодые плодовые деревья. На странице Фейсбук народный депутат Олег МЕДУНИЦА написал, что за считанные минуты град уничтожил плодовые культуры, кусты помидоров, огурцов, ветви плодовых деревьев. Особенно непогода нанесла ущерб плодам яблони, вишни и абрикоса.

По словам сотрудника «Агробизнес-ТСК» Виктора СКЛЯРОВА, на территории хозяйства поваленные деревья. Ураганом повреждены складские помещения: «По результатам обследования полей обнаружено, что в значительной мере пострадали посевы пшеницы и ячменя, градом повреждены морковь, свекла, капуста. К счастью, непогода не нанесла значительный ущерб посевам подсолнечника и кукурузы».

Вместе лучше

Первый заместитель мэра Владимир ВОЙТЕНКО отметил, что уборку на проезжей части и ликвидацию последствий начали через полчаса после окончания бури. Чтобы вернуть к нормальному ритму жизни областной центр, на ликвидацию последствий стихии были задействованы 67 единиц техники сумских коммунальных предприятий и 250 сотрудников. Им помогали 12 машин и 38 сотрудников патрульной полиции и 6 единиц техники и 18 сотрудников ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум, в районе аэропорта одно из деревьев упало на велосипедиста, когда тот двигался по проезжей части. Неравнодушные граждане освободили мужчину из-под дерева и вызвали патрульных. Инспекторы предоставили велосипедисту, который получил незначительные телесные повреждения, первую медицинскую помощь. На железнодорожном вокзале полицейские сразу начали предупреждать людей о возможных последствиях и просили оставить улицу и парковую зону, на которой, кстати, впоследствии начали падать деревья. Одно из деревьев перекрыло движение на ул. Ремесленной. Патрульные вместе с горожанами оперативно ликвидировали последствия. Пока полицейские регулировали дорожное движение, люди распилили и убрали дерево с дороги. На перекрестке ул. Семьи Линтваревых и пер. Чехова дерево упало на припаркованный автомобиль, в котором находился водитель, который, к счастью, не пострадал, и перекрыло интенсивный участок дороги. Когда экипажи полицейских прибыли на место происшествия, к ним сразу начали обращаться жители улицы. После договоренности несколько инспекторов перекрыли дорожное движение, пока неравнодушные граждане пилами и бензопилами распиливали дерево, другие инспекторы в это время оттягивали ветви дерева. Работа продолжалась не только в ливень, но и в сильный град. Через некоторое время движение было возобновлено.

Всего было осуществлено большое количество ограничений дорожного движения до окончания ликвидации последствий непогоды, проблемные места огораживались светоотражающей лентой.

Легко сказать

«Все последствия должны быть ликвидированы как можно скорее», — распорядился мэр. Но не так все просто. Виктор Степченко отметил, что до обеда воскресенья только выясняли, где есть порывы, и отключали оборванные линии, чтобы никто не пострадал. И только во второй половине воскресенья приступили к ликвидации последствий.

Всего в ходе урагана на Сумщине был обесточен 341 населенный пункт (1350 трансформаторных подстанций). По состоянию на утро 3 июля специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» восстановили электроснабжение 239 населенных пунктов. Частично обесточенными остались 109 населенных пунктов, больше всего в Белопольском, Роменском, Бурынском, Недригайловском районах. Меньше — в Сумском, Конотопском и Лебединском. Как сообщил в понедельник технический директор ПАО «Сумыоблэнерго» Виктор РЯБЧЕНКО, над устранением аварий до сих пор работают 32 оперативные бригады. В ликвидации последствий непогоды задействованы специалисты филиалов из соседних с пострадавшими районов. Не обошлось и без трагических случайностей. Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, 2 июня в ортопедическое отделение Белопольской ЦРБ доставлены два сотрудника местного района электросетей, которые получили травмы при ликвидации последствий непогоды. 34-летний мужчина упал с машины и получил тупую травму позвоночника. 48-летний мужчина получил тупую травму живота и позвоночника и ушиб правой руки.

КП «Электроавтотранс» занималось ликвидацией обрывов контактной сети.

Также из-за повреждения крыши затопило тягловую подстанцию, из-за чего возникли проблемы с движением электротранспорта по ул. Белопольский путь и Роменской, частично — Ильинской, а через значительный уровень воды — с проездом у компрессорного завода. Движение маршрута №5 восстановили около 15 часов в воскресенье.

Могло быть хуже

Что касается последствий, которых непогода нанесла лечебно-профилактическим учреждениям, то, по словам Елены Чумаченко, отрасль рассчитывает справиться своими силами. Самая большая проблема — отсутствие электроэнергии в лаборатории городской детской клинической больницы Святой Зинаиды. Временно пользуются возможностями лаборатории реанимации.

По словам начальника управления образования и науки Антонины ДАНИЛЬЧЕНКО, на территории учебных заведений зафиксированы преимущественно незначительные повреждения, среди серьезных — падение дерева в детсаду № 10 «Малючок» и повреждение крыши в школе №20. Все педагоги, несмотря на отпуск, вместе с родителями оперативно эти послледствия устранили. Уже к понедельнику 50% проблем было ликвидировано, полностью их обещали устранить к среде. До конца недели — вывезти со дворов ветки и поваленные деревья, а до пятницы, по распоряжению градоначальника, обслуживающие организации должны информировать жильцов о номерах телефонов аварийных служб. Как выяснилось, не все горожане знали, куда звонить и к кому бежать.

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На коммунальные предприятия поступило 778 обращений от горожан.

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Кроме Сумщины непогода пронеслась по Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областям. Без света остались почти 800 населенных пунктов.

Инна Стасова, «Панорама», №28