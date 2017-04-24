Смертельный наезд на Сумщине

24 июня в 22:40 в Ромнах 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 21124 совершил наезд на 52-летнего велосипедиста. Тот погиб на месте. Машина с места ДТП скрылась. Ее установили и обнаружили позже. ВАЗ отправлен на штрафплощадку. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 июня с начала года на территории Сумской области произошло 157 ДТП, в которых 28 человек погибли и 210 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 243 ДТП, в которых 35 человек погибли и 305 пострадали).