Скрытая угроза: в Сумах «потеряли» техпаспорта

Четыре года централизованный архив не пополняется техпаспортами новостроек, а где находится архив недвижимости Сумского района, вообще неизвестно

Вот уже несколько лет сфера недвижимости живет по-новому: в январе 2013 г. Минрегионстрой разрешил изготавливать техпаспорта частным фирмам и предпринимателям. Но последние резонансные взрывы в многоэтажках заставили городскую власть посмотреть на техническую документацию другими глазами.

«На рынке технической инвентаризации царит полнейший хаос. Если нам наши родители оставили 170 тысяч дел и реестр в идеальном порядке, то мы за четыре года в архив инвентаризационных дел не положили ни одного дела. Мы детям ничего не оставляем! Что мешает Сумскому горсовету принять решение об организации системы учета имущества и всех пропускать через архив Департамента ресурсных платежей без никаких денег!» — заявил на заседании исполкома директор коммунального предприятие «Сумское городское бюро технической инвентаризации» Борис АФАНАСЬЕВ.

Чтобы улучшить работу предприятия, он предложил вернуть архив Сумского района. «За четыре года мы потеряли 2,5 млн грн., государственный бюджет — 1 млн грн., городской — 300 тыс. грн. Мы полностью лишились рынка Сумского района, который имели и создавали с 1944 года. Где сегодня этот архив, не знаю. Решения сессии Сумского района о приеме этого архива нет. Кто-то кому-то передал актив, который способен генерировать деньги. Если я за 4 года без этого архива заработал 12 млн грн., то, когда я говорю, что потеря 2 млн, это документальные цифры… Архив находится в частных руках 4 года, и за него дельцы получают деньги», — заявил он.

Борис Афанасьев заметил, что архив Сумского района — это техническая документация на дачи сумчан в Нижней Сыроватке и Тепличном, кооперативе «Красносельский».

«Нужно заставить всех, кто проводит инвентаризацию, организовывать централизованный архив», — Борис Афанасьев.

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Идеальный порядок. Борис Афанасьев предложил перевести существующий бумажный архив инвентаризационных дел в электронный вид, что позволит сэкономить 100 тыс. грн. на «коммуналке» и 296 кв. м помещений

Ирина Власова, «Панорама» №6