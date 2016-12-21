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Сбой в Сумах: в налоговой «аншлаг» из плательщиков (фото)

Сегодня, 16:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Александр Панченко Александр Панченко

В Сумском центре обслуживания плательщиков собралась очередь из почти 100 человек. Люди, которые приехали сдать отчет, закрыть бизнес, получить необходимую справку или же печать в документе, вынуждены стоять в переполненном здании по несколько часов.
«Вчера была такая же ситуация, простояв в очереди до самого вечера, так и не смогла попасть на прием к специалисту. Потом сказали, что их рабочий день закончился» — жалуется сумчанка, которая уже второй день не может сдать отчет о деятельности предприятия.
По словам работников налоговой, причиной многочисленного скопления является сбой электронной системы: «Над решением проблемы уже трудятся наши специалисты. Сказать когда система вновь заработают пока не готовы».

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