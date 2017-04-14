Реконструкция на Центральном рынке Сум (фото)

На Центральном рынке Сум идет реконструкция так называемого продовольственного рынка – участка, где торговали селяне. Как сообщил директор предприятия Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы» Расул ГАЛАЕВ, здесь за два года возведут крытый павильон с двумя входами — со стороны «Евробазара» и ул. Шевченко. По периметру павильона расположатся магазины, а в центре – прилавки для фермерской продукции. «Сейчас сделаны подкопы для установки стоек, будет одна большая крыша на весь участок, уложена плитка на пол и возведены новые столы. Целевое предназначение этого участка останется неизменным», — заявил он.

Интервью с Расулом Галаевым читайте в «Панораме» от 14 июня.

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