Попутное столкновение на Сумщине

19 августа в Ромнах 49-летний местный житель на мопеде совершил попутное столкновение с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением 36-летнего роменчанина. В результате ДТП травмирован мопедист. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он госпитализирован в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 20 августа с начала года на территории Сумской области произошло 229 ДТП, в которых 41 человек погиб и 292 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 317 ДТП, в которых 41 человек погиб и 391 пострадал).