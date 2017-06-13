19 августа в Ромнах 49-летний местный житель на мопеде совершил попутное столкновение с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением 36-летнего роменчанина. В результате ДТП травмирован мопедист. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он госпитализирован в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 20 августа с начала года на территории Сумской области произошло 229 ДТП, в которых 41 человек погиб и 292 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 317 ДТП, в которых 41 человек погиб и 391 пострадал).
Попутное столкновение на Сумщине
Сегодня, 14:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
19 августа в Ромнах 49-летний местный житель на мопеде совершил попутное столкновение с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением 36-летнего роменчанина. В результате ДТП травмирован мопедист. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он госпитализирован в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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