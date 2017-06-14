Под Сумами загорелся автомобиль

23 августа в 1:55 в с. Васюки Сумского района вспыхнул автомобиль Opel Vivaro, принадлежащий 61-летнему сумчанину. Огнем повреждены пластиковые части мотора и передний бампер. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.