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От 23 до 86: кто хочет смерти на Сумщине

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
От 23 до 86: кто хочет смерти на Сумщине

18 июня в одном из сел Недригайловского района дома повесилась 83-летняя женщина. 17 июня в Ромнах по месту жительства — 23-летняя местная жительница. При внешнем осмотре трупа следов насильственной смерти не выявлено. В этот же день в Дружбе Ямпольского района возле гаража повесился 74-летний местный житель, который вел затворнический образ жизни.
15 июня во дворе дома на ул. Народной в Сумах повесился 63-летний мужчина. Днем ранее в Шостке — 74-летний мужчина. 13 июня в Шостке повесился 74-летний пенсионер, а в Шосткинском районе – 70-летний.
12 июня в Ромнах по месту жительства повесилась 51-летняя местная жительница, которая при жизни злоупотребляла спиртным. В этот же день в Бурынскую ЦРБ с диагнозом незавершенная суицидальная попытка доставлен 86-летний мужчина, который хотел повеситься в саду, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 18 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 132 человека (в прошлом году на эту же дату – 142).

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