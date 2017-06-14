Панорама / сумы / новости / события / комментарии
30.08 Среда

Не справился: фатальная ошибка на Сумщине

Сегодня, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Не справился: фатальная ошибка на Сумщине

25 августа в Ромнах на ул. Покровский спуск 20-летний местный житель за рулем автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В результате в хирургическое отделение местной больницы с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, раны на лице» доставили 21-летнюю девушку-пассажирку. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия и выясняются причины и обстоятельства аварии, —
Отдел коммуникации полиции Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине сбили ребенка
На Сумщине сбили ребенка
14.06.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 415 Комментариев 0
На Сумщине мужчина хотел напугать животных, но пострадал сам
На Сумщине мужчина хотел напугать животных, но пострадал сам
13.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 375 Комментариев 0
Суицидальный уикенд на Сумщине
Суицидальный уикенд на Сумщине
12.06.2017, 13:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 419 Комментариев 0
На Сумщине легковушка врезалась в остановку
На Сумщине легковушка врезалась в остановку
12.06.2017, 11:48 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 11:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 299 Комментариев 0
На Сумщине тракториста убило током
На Сумщине тракториста убило током
12.06.2017, 10:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 629 Комментариев 0
На Сумщине загорелся автомобиль
На Сумщине загорелся автомобиль
12.06.2017, 07:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 208 Комментариев 0
На Сумщине обнаружен арсенал неразорвавшихся боеприпасов (фото) 3 фото
На Сумщине обнаружен арсенал неразорвавшихся боеприпасов (фото)
10.06.2017, 09:07 Новость
Панорама Панорама 10.06.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0
На Сумщине искали парня, а нашли труп
На Сумщине искали парня, а нашли труп
09.06.2017, 15:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.06.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 706 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 140 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 283 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 380 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
marikoo к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Классно)Спасибо за совет)0
24.08.2017, 00:24
Сергей Федоров к материалу
Мэр Конотопа обещает объявить голодовку
И этот БЕСПРЕДЕЛ солидарных Потрошителей наших карманов, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...
23.08.2017, 20:59
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ок, с богатыми то понятно, а вот с каких пор уровень ума определяется наличием диплома/научного звания?
23.08.2017, 10:52
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII