Не справился: фатальная ошибка на Сумщине

25 августа в Ромнах на ул. Покровский спуск 20-летний местный житель за рулем автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В результате в хирургическое отделение местной больницы с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, раны на лице» доставили 21-летнюю девушку-пассажирку. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия и выясняются причины и обстоятельства аварии, —

Отдел коммуникации полиции Сумской области