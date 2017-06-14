25 августа в Ромнах на ул. Покровский спуск 20-летний местный житель за рулем автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В результате в хирургическое отделение местной больницы с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, раны на лице» доставили 21-летнюю девушку-пассажирку. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия и выясняются причины и обстоятельства аварии, —
Отдел коммуникации полиции Сумской области
Не справился: фатальная ошибка на Сумщине
Сегодня, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
25 августа в Ромнах на ул. Покровский спуск 20-летний местный житель за рулем автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В результате в хирургическое отделение местной больницы с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, раны на лице» доставили 21-летнюю девушку-пассажирку. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
14.06.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.06.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 415 Комментариев 0 Поддержали 0
13.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 13.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 375 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 13:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 419 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 11:48 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 11:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 299 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 10:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 629 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 07:23 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 208 Комментариев 0 Поддержали 0
10.06.2017, 09:07 Новость
Панорама Подписаться 10.06.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0 Поддержали 0
09.06.2017, 15:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.06.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 706 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
28.08.2017, 12:39
admin adminych Подписаться 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 1
17.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 140 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 283 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
17.08.2017, 15:16
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 2 Поддержали 0
17.08.2017, 14:59
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 14:24
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
14.08.2017, 10:34
admin adminych Подписаться 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 380 Комментариев 0 Поддержали 2
10.08.2017, 15:36
admin adminych Подписаться 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
24.08.2017, 00:24
И этот БЕСПРЕДЕЛ солидарных Потрошителей наших карманов, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...23.08.2017, 20:59